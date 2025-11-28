Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Quem é o brasileiro morto na guerra entre Rússia e Ucrânia? Saiba mais sobre Daniel Lucas de Campos

O homem de 32 anos saiu de Campinas, São Paulo, voluntariamente em agosto, deixando companheira e dois filhos

Lívia Ximenes
fonte

Daniel Lucas de Campos, 32 anos (Reprodução)

Um brasileiro foi morto em combate na guerra entre Rússia e Ucrânia nessa segunda-feira (24). Identificado como Daniel Lucas de Campos, ele tinha 32 anos e deixou o Brasil no dia 12 de agosto para lutar com as forças ucranianas. O homem morava em Campinas, São Paulo.

VEJA MAIS

image Brasileiro morre em guerra na Ucrânia; salário e a 'emoção' foram o que atraiu jovem
Segundo a esposa, vontade de ajudar a família financeiramente e o sonho de servir foram a maior motivação do marido

image Putin: Rússia quer acordo com a Ucrânia eventualmente, mas isso é 'legalmente impossível agora'

image Putin diz que Rússia está pronta para conversar com EUA sobre possíveis planos de paz
Presidente russo disse que ficou "confuso" e mencionou não ter entendido as sanções dos EUA contra companhias de petróleo da Rússia

Daniel era vendedor de carros e deixou a companheira, Letícia Prado, e dois filhos no Brasil. Com a família, ele vivia no interior paulista há oito anos. De acordo com Letícia, o homem foi à guerra com a promessa de que receberia, mensalmente, um valor equivalente a R$ 25 mil e indenização à família em caso de morte.

Antes de ir à Ucrânia, Daniel teve três dias de treinamento no Rio de Janeiro. A companheira afirma que ele sempre mostrou interesse e sonhava em ser parte de forças de combate. Apesar da resistência inicial, segundo Letícia, ela cedeu ao entusiasmo de Daniel.

O homem passou quatro meses fora. Por enquanto, o corpo de Daniel permanece retido em Kiev e deve passar por perícia. Conforme o Ministério de Relações Exteriores, os dados pessoais de cidadãos atendidos em serviços consulares não é divulgado, portanto, a assistência prestada não será detalhada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasileiro morto em guerra

brasileiro morto na guerra rússia e ucrânia

guerra rússia ucrânia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Venezuela repudia declaração de Trump e acusa EUA de ameaça à soberania de seu espaço aéreo

29.11.25 16h57

Atualização de software no Airbus A320 provoca atrasos e cancelamentos em voos globais

29.11.25 12h02

ESPAÇO AÉREO

Trump anuncia, em rede social, que espaço aéreo da Venezuela foi totalmente fechado

A postagem vem em meio à crescente presença militar dos EUA no Caribe e no Pacífico, em operações que Washington afirma ter como foco o combate ao tráfico de drogas

29.11.25 10h33

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

29.11.25 9h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

Caso intrigante

Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê

Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura

26.11.25 15h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda