Quem é o brasileiro morto na guerra entre Rússia e Ucrânia? Saiba mais sobre Daniel Lucas de Campos

Um brasileiro foi morto em combate na guerra entre Rússia e Ucrânia nessa segunda-feira (24). Identificado como Daniel Lucas de Campos, ele tinha 32 anos e deixou o Brasil no dia 12 de agosto para lutar com as forças ucranianas. O homem morava em Campinas, São Paulo.

Daniel era vendedor de carros e deixou a companheira, Letícia Prado, e dois filhos no Brasil. Com a família, ele vivia no interior paulista há oito anos. De acordo com Letícia, o homem foi à guerra com a promessa de que receberia, mensalmente, um valor equivalente a R$ 25 mil e indenização à família em caso de morte.

Antes de ir à Ucrânia, Daniel teve três dias de treinamento no Rio de Janeiro. A companheira afirma que ele sempre mostrou interesse e sonhava em ser parte de forças de combate. Apesar da resistência inicial, segundo Letícia, ela cedeu ao entusiasmo de Daniel.

O homem passou quatro meses fora. Por enquanto, o corpo de Daniel permanece retido em Kiev e deve passar por perícia. Conforme o Ministério de Relações Exteriores, os dados pessoais de cidadãos atendidos em serviços consulares não é divulgado, portanto, a assistência prestada não será detalhada.