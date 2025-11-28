Israel ataca vila no sul da Síria e mata 10 pessoas

Pelo menos 10 pessoas morreram, entre elas mulheres e crianças, em um ataque do Exército de Israel no sul da Síria nesta sexta-feira, 28. A ação, ocorrida na cidade de Beit Jann, gerou versões distintas sobre os confrontos.

A mídia local informou que as forças israelenses invadiram uma vila e abriram fogo ao serem confrontadas por moradores. Já o Exército de Israel declarou que a operação visava prender suspeitos de um grupo islamista, o Jamaa Islamiya.

Os militares israelenses relataram que a população atirou contra as tropas, ferindo seis soldados, que foram levados a um hospital. Em resposta, as tropas israelenses revidaram o fogo e contaram com apoio aéreo na ação.

Divergências sobre as Vítimas e o Alvo

Moradores do vilarejo de Beit Jann contestam a versão oficial, afirmando que as vítimas eram civis. Um deles, inclusive, teria comemorado seu casamento no dia anterior ao ataque.

O comunicado do Exército israelense informou que a operação foi concluída. Todos os suspeitos foram detidos e vários "militantes" foram mortos, segundo a nota. (Com informações de agências internacionais)