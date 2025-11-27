Morre integrante da Guarda Nacional dos EUA baleada em ataque perto da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (27) que Sarah Beckstrom, integrante da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no ataque a tiros ocorrido em Washington, D.C., próximo à Casa Branca.

O ataque aconteceu na quarta-feira (26). Sarah, especialista de 20 anos, e o sargento Andrew Wolfe, de 24, ambos da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, foram baleados e ficaram gravemente feridos. As últimas informações apontam que Andrew segue internado em estado crítico.

A Guarda Nacional da Virgínia Ocidental havia enviado soldados para Washington para apoiar uma operação contra o crime deflagrada por Trump.

A procuradora do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmou que o atirador é o afegão Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos. Ele chegou aos EUA em 2021, após a retirada das forças americanas do Afeganistão e o retorno do Taleban ao poder.

Lakanwal entrou no país por meio da “Operação Aliados Bem-Vindos”, programa criado em 2021, durante o governo Joe Biden, para permitir a entrada de afegãos com permissão temporária de dois anos, sem status migratório permanente.

O suspeito morava em Bellingham, no estado de Washington, com a esposa e os cinco filhos. Segundo Jeanine, ele cruzou o país de carro até a capital americana. Câmeras de segurança mostram o momento em que ele vira a esquina onde os guardas estavam posicionados e abre fogo.

Pelo menos um agente da Guarda Nacional revidou, segundo uma autoridade que preferiu não ser identificada. O chefe assistente executivo do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, disse, no entanto, que ainda não está claro se o agente que baleou o suspeito fazia parte da Guarda Nacional ou de outra força de segurança.

Na sequência, os soldados avançaram contra Lakanwal e o imobilizaram. O suspeito permanece sob custódia. Trump chegou a afirmar que ele estava gravemente ferido, mas fontes ouvidas pela Associated Press disseram que ele não corre risco de morte.

O diretor do FBI, Kash Patel, informou nesta quinta-feira que o ataque é investigado como ato de terrorismo. “Trata-se de uma investigação em curso por terrorismo”, declarou. Até o momento, as autoridades acreditam que Lakanwal agiu sozinho.

Pouco depois do ataque, Trump afirmou que “o animal” responsável pelos disparos “pagará um preço muito alto”. “Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional, nossas Forças Armadas e nossos Órgãos de Aplicação da Lei. Essas são pessoas verdadeiramente ótimas”, declarou.

O republicano também determinou o envio de mais 500 soldados da Guarda Nacional para Washington, embora não tenha especificado de quais estados essas tropas serão deslocadas.

*Com informações da Associated Press.