Mulher bate no caixão e é salva minutos antes de ser cremada; entenda o caso

Uma mulher, identificada como Chonthirot Sakulkoo, de 65 anos, foi resgatada viva dentro de um caixão minutos antes de ser cremada em um templo budista de Nonthaburi, próximo a Bangkok, capital da Tailândia. Saiba mais sobre o caso curioso a seguir.

De acordo com a família, a mulher vivia acamada há quase dois anos. Sem sinal aparente de pulso e com o histórico de saúde extremamente frágil, os parentes acreditaram que ela havia falecido. Dessa forma, o corpo dela foi colocado em um caixão e levado por cerca de 500 quilômetros até o templo, conhecido por realizar cremações gratuitas para famílias de baixa renda, caso em que ela se enquadrava.

Chonthirot conseguiu sair sã e salva enquanto o irmão dela negociava sua cremação em um templo budista nos arredores de Bangkok. Diversos budistas explicaram que a cremação não podia ocorrer por falta de documentação da mulher. Antes, o irmão dela já havia procurado um hospital, que também recusou o pedido pelo mesmo motivo.

Funcionários do templo relataram ter ouvido batidas vindas do caixão quando se preparavam para iniciar o procedimento e, ao abri-lo, encontraram a mulher mexendo os braços. Ela foi socorrida por equipes de emergência e levada a um hospital da região.

Chonthirot apresentava quadro de hipoglicemia grave, condição capaz de reduzir drasticamente os sinais vitais. A idosa foi internada e, segundo informações, apresentou melhora após estabilização dos níveis de glicose.

O líder religioso do templo arcou com os custos do atendimento como forma de ajudar a família.