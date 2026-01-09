Capa Jornal Amazônia
EUA apreendem mais um petroleiro nas águas do Caribe

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos apreenderam nesta sexta-feira, 9, mais um petroleiro que tentou furar o bloqueio naval americano destinado a impedir a saída de petróleo sancionado da Venezuela. Este é o quinto navio interceptado nas últimas semanas.

O Olina era "mais um navio-tanque da 'frota fantasma' suspeito de transportar petróleo embargado" e foi apreendido depois de "deixar a Venezuela tentando escapar das forças americanas", disse a chefe do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma publicação no X.

"A Guarda Costeira apreenderá petroleiros sujeitos a sanções, fará cumprir as leis americanas e internacionais e eliminará essas fontes de financiamento para atividades ilícitas, incluindo o narcoterrorismo", acrescentou.

A embarcação foi abordada a leste do Mar do Caribe.

Na quarta-feira, 7, as forças americanas já tinham tomado o controle de dois outros petroleiros, ambos ligados à Venezuela, o M/T Sophia e o Marinera, anteriormente conhecido como Bella 1.

O governo Trump tem pressionado cada vez mais a Venezuela por suas exportações de petróleo desde que as forças americanas capturaram Maduro no sábado, 3. Na noite de terça-feira, 6, o presidente Trump disse que a Venezuela começaria a enviar petróleo para os Estados Unidos, o que seria uma concessão significativa dos novos líderes venezuelanos.

O governo venezuelano não comentou o anúncio de Trump de que entre 30 milhões a 50 milhões de barris de petróleo - cerca de dois meses de produção - seriam transferidos.

Se confirmada, a medida seria o início do plano do presidente de explorar as vastas reservas de petróleo da Venezuela. Trump disse que controlaria os lucros "para beneficiar o povo da Venezuela e dos Estados Unidos".

Com base na afirmação de Trump e nos preços atuais de mercado, a Venezuela entregaria entre US$ 1,8 bilhão e US$ 3 bilhões em petróleo aos Estados Unidos. Não está claro se receberia algo em troca. Um bloqueio parcial dos Estados Unidos reduziu as exportações de energia da Venezuela, uma fonte vital de receita.

