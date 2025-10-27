Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Bebê declarado morto acorda no velório e morre um dia depois na UTI; entenda o caso

Recém-nascido, que foi retirado do próprio caixão após ser dado como morto, faleceu na maternidade

Riulen Ropan
fonte

Família do bebê ouviu um choro e constatou que a criança estava viva dentro do caixão. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou o falecimento do bebê prematuro que havia “voltado à vida” durante o próprio velório no último sábado (25). O recém-nascido não resistiu e teve a morte confirmada na noite de domingo (26), precisamente às 23h15, em decorrência de um choque séptico e sepse neonatal.

A Sesacre emitiu uma nota lamentando a "perda irreparável" e detalhou que todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação.

Entenda o caso do bebê

O bebê prematuro nasceu com cerca de cinco meses de gestação (aproximadamente 23 semanas e cinco dias, pesando 520 gramas), na noite de sexta-feira (24), na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, Acre.

VEJA MAIS

image Maíra Cardi visita filha recém-nascida na UTI e lamenta situação: 'não consegui ficar'

image VÍDEO: ultrassom flagra bebê 'dando soco' na mãe e cena viraliza
Vídeo gravado em consultório mostra momento inusitado na 20ª semana de gravidez; mãe brinca que filha pode ser a próxima Ronda Rousey

image Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia
Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

Ainda na sexta-feira, após o parto normal, o recém-nascido foi declarado natimorto. A causa da morte inicialmente atestada no laudo médico foi hipóxia intrauterina (deficiência de oxigênio para o feto). Os protocolos de reanimação foram seguidos pela equipe multiprofissional e o óbito foi constatado e comunicado à família.

Cerca de 12 horas depois, no sábado, durante os preparativos do enterro, a família do bebê ouviu um choro e constatou que a criança estava viva, dentro do caixão. O bebê foi imediatamente levado de volta à maternidade.

O recém-nascido, que respirava com ajuda de aparelhos e estava intubado, permaneceu sob cuidados intensivos na UTI Neonatal. Dada a extrema prematuridade, a transferência para outra unidade não foi cogitada, pois apresentaria alto risco de agravamento do quadro clínico.

Investigação e afastamento da equipe médica

Diante da gravidade dos fatos, o caso está sendo rigorosamente apurado pelas autoridades.

A Sesacre instaurou uma apuração interna para esclarecer os fatos. O governador Gladson Cameli​ determinou o afastamento imediato da equipe médica que atestou o óbito da criança, até a conclusão das investigações. O Ministério Público do Acre (MP-AC) oficiou a Sesacre e a Maternidade Bárbara Heliodora requisitando informações e atuando para apurar responsabilidades. O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) também afirmou que instaurará sindicância para apurar o caso.

A Sesacre e a direção da maternidade reafirmaram o compromisso com a "ética, a humanização e a segurança no atendimento" e lamentaram o desfecho. A família do bebê, que é de Pauini, no interior do Amazonas, havia buscado atendimento no Acre devido à falta de estrutura em sua cidade natal. A unidade manifestou profunda solidariedade aos pais e familiares.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bebê Acre

bebê chora durante velório

bebê prematuro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

tarifaço

Reunião de Lula e Trump prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo, diz Alckmin

No encontro entre Lula e Trump, ficou definido que os dois países começarão a negociar o fim da tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros

26.10.25 12h52

reunião

'Cumprimento Lula e Trump pelo importante encontro de hoje', diz Hugo Motta

Motta acrescentou que a Câmara está "à disposição" da diplomacia brasileira e que vota "assuntos importantes" sobre o tema do comércio

26.10.25 12h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

Chorou no velório

Bebê declarado morto acorda no velório e morre um dia depois na UTI; entenda o caso

Recém-nascido, que foi retirado do próprio caixão após ser dado como morto, faleceu na maternidade

27.10.25 14h10

PERIGO!

VÍDEO: Vizinhos chamam a polícia após flagrar crianças brincando no telhado de um prédio

As imagens foram gravadas por moradores das redondezas que se preocuparam com a gravidade da situação

27.10.25 16h40

DATA COMEMORATIVA

Lei institui Dia do Casamento Monogâmico Cristão no calendário municipal

A nova data comemorativa, que será celebrada anualmente em 18 de maio, foi aprovada pela Câmara Municipal

26.10.25 19h55

BRASIL

Ponte de madeira desaba durante passagem de caminhão no Maranhão

O momento do sinistro foi registrado em vídeo por um morador e a filmagem circulou nas redes sociais

25.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda