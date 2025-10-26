Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: ultrassom flagra bebê 'dando soco' na mãe e cena viraliza

Vídeo gravado em consultório mostra momento inusitado na 20ª semana de gravidez; mãe brinca que filha pode ser a próxima Ronda Rousey

Hannah Franco

Um exame de rotina acabou se transformando em um momento divertido em um consultório médico no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Durante a ultrassonografia feita em setembro, quando estava na 20ª semana de gestação, Mara McCoy foi surpreendida pela filha, Pyper, que apareceu nas imagens parecendo “dar um soco” na barriga da mãe.

A cena, registrada em vídeo pelo pai, Terrance McCoy, chamou a atenção da equipe médica, que caiu na gargalhada ao ver o gesto da bebê. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais e rendeu comentários bem-humorados de familiares e internautas.

Para Mara, o episódio mostra que a filha já demonstra traços de personalidade marcante. “O vídeo mostra o quão brava ela é”, disse, em entrevista à revista Newsweek. “Ela estava muito ativa e pareceu me dar um soco. Pode ser a próxima Ronda Rousey”, brincou, fazendo referência à lutadora de MMA.

O parto de Pyper está previsto para o dia 2 de fevereiro de 2026, o que fará dela uma aquariana. “Estou ansiosa para ver o seu lindo rostinho e conhecer a sua personalidade fofa”, comentou a mãe, que também fez questão de negar que o vídeo tenha sido gerado por inteligência artificial.

Segundo especialistas ouvidos pela Newsweek, movimentos como o de Pyper são completamente normais nessa fase da gestação. Chutes, socos e alongamentos indicam que o bebê está ativo e se desenvolvendo de forma saudável dentro do útero.

 

@maramccoyy this isn’t ai😂 20 week scan today and babygirl decided to assault me today #20weekspregnant #anatomyscan #michigan ♬ Lady - Brett Young

 

