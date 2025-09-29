‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

O som do tecnomelody tomou conta da festinha de seis meses do pequeno Gael, que ganhou um mesversário no melhor estilo “Rock Doido”, com direito a bolo decorado e faixa personalizada. A comemoração teve como tema a Aparelhagem Crocodilo, uma das festas de aparelhagem mais conhecidas no Pará. O clima foi de pura animação, com direito a muitos cliques que fizeram sucesso nas redes sociais e até foram parar na página oficial do próprio Crocodilo.

A mãe do aniversariante, Raíssa Lisboa, contou ao Grupo Liberal que a ideia já existia antes mesmo de Gael nascer. “Desde a barriga, ele mexia muito quando ouvia melody. Eu já dizia que faria o ‘Rock Doido do Gael’. Esperei ele ficar mais ‘durinho’ para colocar uma roupinha legal, um óculos e para ele ficar sentadinho na festinha. Assim aconteceu: aceitou tudo, bateu fotos, dançou e ficou acordado até o final”, contou.

A festa contou com 'faixa de aparelhagem' personalizada para o pequeno aniversariante (Arquivo pessoal)

Raíssa também revelou que os mesversários são uma tradição na família. “Todos os meses eu comemoro, é uma forma de celebrar a vida dele e reunir pessoas queridas. Meu esposo e eu somos muito ligados a tudo que é regional, e o apelido carinhoso do Gael é ‘jacaré’. Como nós gostamos de aparelhagem e temos o nosso Jacarezinho, nada mais justo do que homenagear a Crocodilo”, disse.

A produção caprichada incluiu também um look completo para o pequeno aniversariante, que vestiu camiseta estilizada, óculos escuros e entrou no clima da aparelhagem. “Ele passou a noite com o lookinho e não reclamou de nada. Dançou, pulou e até tremeu”, brincou a mãe.

O pequeno Gael ao lado dos pais, Raíssa e Leandro, celebrando seis meses de vida (Arquivo pessoal)

E quem pensa que a criatividade para por aí, pode esperar: Raíssa já adiantou que o próximo mesversário promete. “Em novembro será a COP do Gael… Aguardem, porque vem uma superprodução!”, revelou.