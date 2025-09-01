Capa Jornal Amazônia
Mãe paraense viraliza nas redes sociais ao ensinar bebê recém-nascido a falar 'égua'

No vídeo, a criança de 3 meses fica repetindo a expressão paraense diversas vezes

Victoria Rodrigues
fonte

No vídeo, a mãe do bebê aparece orgulhosa ao escutar a palavra sendo pronunciada pelo filho. (Foto: Reprodução/ Tiktok | @kednameireles)

Escutar as primeiras palavras saírem da boca de uma criança faz parte de um dos momentos mais esperados pelos pais de um bebê recém-nascido. Conforme o tempo vai passando, os pequenos vão aprendendo, por meio das expressões e sotaques dos familiares em casa, algumas palavras que são responsáveis por estabelecer os primeiros passos para a prática da linguagem e comunicação. 

Na maioria das vezes, as primeiras palavras ditas por um bebê são “mamãe” e “papai”, mas você já imaginou se a primeira sentença pronunciada por uma criança fosse “égua”? Foi o que uma mãe paraense mostrou em um vídeo que viralizou nas redes sociais ao ensinar o seu filho a falar o termo tradicional paraense. “Isso que dá ser filho de paraenses”, escreveu a mãe da criança na legenda da publicação.

Ao longo da filmagem, é possível observar um bebê de 3 meses deitado em uma cama enquanto a mãe está mais acima dele tentando se comunicar com o filho. Nesse momento, a mulher dá risadas, fala “égua” e a criança fica repetindo a expressão paraense diversas vezes ao som da trilha sonora “Voando pro Pará”, da cantora Joelma.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram sobre a atitude da mãe e o jeito paraense do bebê. “Como reconhecer um bebê paraense”, disse uma internauta. “A primeira palavra não foi nem papai nem mamãe, foi égua”, escreveu uma pessoa. “Égua mana, os meus só choravam nessa idade”, brincou outra. “Paraense raiz! Daqui a pouquinho está tomando até açaí”, destacou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

