Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

‘Zé Gotinha paraense’ viraliza nas redes sociais ao dançar carimbó

Algumas pessoas elogiaram o gingado e o requebrado do mascote

Victoria Rodrigues
fonte

O mascote "Zé Gotinha" foi criado por Darlan Rosa em 1986. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que o mascote oficial das campanhas de vacinação do SUS, Zé Gotinha, dança carimbó com outros dançarinos em um evento. A filmagem publicada no dia 30 de julho apresenta o personagem girando no mesmo lugar e imitando os passos dos bailarinos ao som da música “Menina do Requebrado”, da cantora paraense Joelma.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas destacaram o gingado e o requebrado do Zé Gotinha. “Sou paraense e tenho certeza que o Zé Gotinha também é. Arrasou demais no Carimbó”, elogiou uma. “Só faltou a Maria Gotinha para fazer par com ele”, disse outra seguidora. “Por favor, na próxima fazer um vídeo de no máximo um minuto, já estou a meia hora nesse me deliciando”, brincou uma terceira.

VEJA MAIS

image Lula e Alckmin se vacinam contra a gripe em MG; campanha nacional começa nesta 2ª-feira
Com a presença do personagem Zé Gotinha no palco, Lula foi imunizado pela médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, e Alckmin pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também é médico

image Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento
Projeto-piloto foi iniciado no Mato Grosso do Sul e Distrito Federal

image No Pará, gasto do SUS cresce 19,8% com vítimas de acidentes em 2024; Estado é 8º no ranking nacional
Com o valor desembolsado pelo SUS com as vítimas, seria possível comprar em torno de 70 novas ambulâncias do Samu

Mascotes do SUS

O Zé Gotinha é um mascote do Sistema Único de Saúde (SUS) criado por Darlan Rosa em 1986, especificamente para as campanhas de vacinação brasileiras contra o vírus da poliomielite. Ao longo dos anos, a figura que hoje é considerada um símbolo de representação de saúde para as crianças, também é utilizada para alertar sobre a prevenção de outras doenças, não mais apenas da Poliomielite.

Além do Zé Gotinha, o Ministério da Saúde também criou a mascote “Rarinha” em 2021, que tem como símbolo o teste do pezinho, aplicado geralmente em recém-nascidos a fim de descobrir doenças de forma precoce. A Rarinha, por sua vez, foi criada com a missão de disseminar informações sobre as cerca de 8 mil doenças raras conhecidas até o momento no Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ministério da Saúde

SUS

Zé Gotinha

paraense

carimbó

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

NETFLIX

No lançamento de ‘Pssica’, Edyr Augusto celebra: ‘Maravilhoso mostrar o Pará para o mundo’

Série baseada em seu livro estreia dia 20 de agosto na Netflix

12.08.25 20h19

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

ESCORPIÕES 

Casos de picadas por escorpiões no Pará seguem estáveis, mas cuidados devem ser mantidos; veja

No primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 1.471 atendimentos por picadas de escorpiões

12.08.25 15h47

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

MAIS LIDAS EM PARÁ

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

SAÚDE

Startup paraense estuda medicamento que diminui as sequelas de AVC a partir de plantas da Amazônia

A expectativa é de que, no fim deste ano, seja enviado um dossiê à Anvisa solicitando testes em humanos

12.08.25 8h00

FRUTA AMAZÔNICA

Doce aroma do bacuri corre risco na Amazônia

Bacuri é uma das frutas mais apreciadas pelos paraenses, mas sofre com a diminuição dos bacurizais

10.08.25 10h00

BRT

BRT Metropolitano: novos veículos chegam a Belém e frota com 265 ônibus está completa

16 veículos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e câmeras de bordo, foram entregues para completar a frota, que deve atender a capital e cidades da Região Metropolitana

23.07.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda