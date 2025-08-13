‘Zé Gotinha paraense’ viraliza nas redes sociais ao dançar carimbó

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que o mascote oficial das campanhas de vacinação do SUS, Zé Gotinha, dança carimbó com outros dançarinos em um evento. A filmagem publicada no dia 30 de julho apresenta o personagem girando no mesmo lugar e imitando os passos dos bailarinos ao som da música “Menina do Requebrado”, da cantora paraense Joelma.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas destacaram o gingado e o requebrado do Zé Gotinha. “Sou paraense e tenho certeza que o Zé Gotinha também é. Arrasou demais no Carimbó”, elogiou uma. “Só faltou a Maria Gotinha para fazer par com ele”, disse outra seguidora. “Por favor, na próxima fazer um vídeo de no máximo um minuto, já estou a meia hora nesse me deliciando”, brincou uma terceira.

VEJA MAIS

Mascotes do SUS

O Zé Gotinha é um mascote do Sistema Único de Saúde (SUS) criado por Darlan Rosa em 1986, especificamente para as campanhas de vacinação brasileiras contra o vírus da poliomielite. Ao longo dos anos, a figura que hoje é considerada um símbolo de representação de saúde para as crianças, também é utilizada para alertar sobre a prevenção de outras doenças, não mais apenas da Poliomielite.

Além do Zé Gotinha, o Ministério da Saúde também criou a mascote “Rarinha” em 2021, que tem como símbolo o teste do pezinho, aplicado geralmente em recém-nascidos a fim de descobrir doenças de forma precoce. A Rarinha, por sua vez, foi criada com a missão de disseminar informações sobre as cerca de 8 mil doenças raras conhecidas até o momento no Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)