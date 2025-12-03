Caravana natalina inicia agenda cultural em dez municípios do Pará a partir desta quarta-feira (3)

A partir desta quarta-feira (3), a Equatorial Pará inicia a terceira edição do projeto “Natal Encantado Equatorial”, uma caravana que percorrerá dez cidades do estado com atividades culturais relacionadas ao período natalino. Com patrocínio via Lei Rouanet, a programação reúne apresentações de teatro, dança, coral e música regional. A abertura será em Altamira, na concha acústica da orla, às 18h, com entrada gratuita.

Neste ano, a terceira edição do Natal Encantado vai passar por 10 cidades de várias regiões do estado: Ananindeua, Altamira, Belém, Capitão Poço, Castanhal, Marabá, Redenção, Santarém, Tucuruí e Uruará. O calendário detalhado está disponível nos canais oficiais da Equatorial.

Um dos pontos altos da caravana é a chegada do Papai Noel, que traz elementos que celebram a cultura e as belezas do Pará, além da simbólica 'neve' para encantar a criançada. “Apoiar o Natal Encantado e levá-lo também até os municípios é reforçar nosso compromisso com as pessoas”, explica a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda.

Segundo a analista, o projeto cresce anualmente, aumentando o número de municípios atendidos. “Isso é uma forma de promover e democratizar a cultura, de aproximar comunidades e proporcionar momentos de alegria e também de esperança para milhares de famílias. Temos muito orgulho de fazer parte desse encantamento do Natal”, pontua Michelle.

O diretor cultural do Natal Encantado 2025, Olívio Rafael, garante que a programação “vai levar o espírito natalino para cada uma das cidades visitadas pela caravana”. “Na cabeça das crianças é o imaginário do Papai Noel. O projeto tenta tirar da imaginação e trazer para o real”, acrescenta.