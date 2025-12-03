Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Caravana natalina inicia agenda cultural em dez municípios do Pará a partir desta quarta-feira (3)

A programação reunirá apresentações de teatro, dança, coral e música regional, com início em Altamira

O Liberal
fonte

Natal Encantado Equatorial 2025: caravana vai levar cultura e arte a 10 cidades do Pará (Foto: Divulgação)

A partir desta quarta-feira (3), a Equatorial Pará inicia a terceira edição do projeto “Natal Encantado Equatorial”, uma caravana que percorrerá dez cidades do estado com atividades culturais relacionadas ao período natalino. Com patrocínio via Lei Rouanet, a programação reúne apresentações de teatro, dança, coral e música regional. A abertura será em Altamira, na concha acústica da orla, às 18h, com entrada gratuita.

Neste ano, a terceira edição do Natal Encantado vai passar por 10 cidades de várias regiões do estado: Ananindeua, Altamira, Belém, Capitão Poço, Castanhal, Marabá, Redenção, Santarém, Tucuruí e Uruará. O calendário detalhado está disponível nos canais oficiais da Equatorial. 

Um dos pontos altos da caravana é a chegada do Papai Noel, que traz elementos que celebram a cultura e as belezas do Pará, além da simbólica 'neve' para encantar a criançada. “Apoiar o Natal Encantado e levá-lo também até os municípios é reforçar nosso compromisso com as pessoas”, explica a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda.

Segundo a analista, o projeto cresce anualmente, aumentando o número de municípios atendidos. “Isso é uma forma de promover e democratizar a cultura, de aproximar comunidades e proporcionar momentos de alegria e também de esperança para milhares de famílias. Temos muito orgulho de fazer parte desse encantamento do Natal”, pontua Michelle.

O diretor cultural do Natal Encantado 2025, Olívio Rafael, garante que a programação “vai levar o espírito natalino para cada uma das cidades visitadas pela caravana”. “Na cabeça das crianças é o imaginário do Papai Noel. O projeto tenta tirar da imaginação e trazer para o real”, acrescenta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

caravana natalina

equatorial pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

04.12.25 10h13

POLÍCIA

Operação 'Ponto Crítico' prende cerca de 50 pessoas no Pará

Segundo as autoridades, entre os presos está uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará

04.12.25 8h27

FIM DE ANO

Caravana natalina inicia agenda cultural em dez municípios do Pará a partir desta quarta-feira (3)

A programação reunirá apresentações de teatro, dança, coral e música regional, com início em Altamira

03.12.25 12h17

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

SAÚDE

Jovens de 20 a 34 anos concentram a maioria dos novos casos de HIV e Aids no Pará

Os números e a prevenção ganham visibilidade nesta segunda-feira (1/12), no Dia Mundial de Combate à Aids, data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1988

01.12.25 8h00

DETERMINAÇÃO

Justiça suspende obra da 'ponte fantasma' em Parauapebas sob pena de multa à prefeitura

A obra, prevista no Contrato Administrativo nº 20230451/2023, é alvo de suspeitas de irregularidades na gestão do prefeito Aurélio Goiano (Avante)

01.12.25 12h01

POLÍCIA

Semana do Marinheiro terá atendimentos de saúde e programações culturais no Pará; confira

Os eventos começam a partir da próxima quinta-feira (4/12) e vão até o dia 14 deste mês

02.12.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda