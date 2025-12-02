Operação mira grupo que fraudava benefícios do INSS no Pará e em mais dois estados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2/12) a operação “Túnel Virtual”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes contra a Previdência Social no Pará e em mais dois estados. A investigação aponta que o grupo realizava reativações indevidas de benefícios previdenciários por meio de acessos remotos aos sistemas do INSS, causando um prejuízo estimado em R$ 143 milhões. Até o momento, foram identificadas 7.017 reativações fraudulentas.

Segundo a PF, o esquema envolvia a instalação clandestina de dispositivos eletrônicos em agências do INSS, que permitiam o acesso remoto às redes internas. Visando obter as credenciais necessárias, a Polícia Federal apontou que os criminosos utilizavam programas maliciosos ou aliciavam servidores mediante pagamento de altos valores em troca de senhas institucionais.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva nos estados do Pará, São Paulo e Ceará, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal de Belém.

A ação é realizada pela Polícia Federal em parceria com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP/MPS) e integra os esforços para combater fraudes estruturadas que impactam diretamente os recursos da seguridade social.