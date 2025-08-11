Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento

O Ministério da Saúde pretende conhecer, de forma mais aprofundada, quem são os profissionais que compõem a força de trabalho direta e indireta do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, será implementado o Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS).

O projeto-piloto do censo teve início em julho de 2025 no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul, representando o primeiro passo para unificar dados sobre formação, funções e locais de atuação dos profissionais do sistema de saúde.

Nesta primeira etapa, a expectativa é visitar 6.291 estabelecimentos de saúde no Distrito Federal e 6.297 em Mato Grosso do Sul.

“A escolha das localidades se justifica pelas características específicas e complementares dos territórios. O DF apresenta alta concentração populacional em um território menor, com complexidade nas redes de saúde e diversidade de serviços. Já o Mato Grosso do Sul tem grande extensão territorial, baixa densidade populacional e desafios de acessibilidade e atenção às populações indígenas e rurais”, justificou o Ministério da Saúde.

Políticas públicas

Os dados obtidos — com informações atualizadas e qualificadas para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) — subsidiarão políticas públicas de planejamento e dimensionamento do trabalho desses profissionais. Será possível identificar tanto a quantidade quanto a qualidade dos profissionais necessários para atender às demandas da população.

Segundo o ministério, trata-se de uma medida estratégica para garantir equidade, visibilidade e reconhecimento do papel fundamental dos profissionais de saúde para o funcionamento efetivo do sistema, “o que também contribui para a eliminação das desigualdades e o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e mais justas no SUS”.

O levantamento incluirá também trabalhadores das áreas de limpeza, alimentação e segurança das unidades de saúde, além de motoristas do SAMU, maqueiros, copeiros e equipes administrativas.

Curso para recenseadores

Desde 2024, está disponível o Curso de Informação e Gestão do Trabalho na Saúde, que já qualificou 65 profissionais para a coleta de dados — 32 no DF e 33 no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o ministério, a coleta será realizada de forma presencial e remota, “dependendo das particularidades locais e do tipo de estabelecimento”.