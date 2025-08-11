Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento

Projeto-piloto foi iniciado no Mato Grosso do Sul e Distrito Federal

Agência Brasil
fonte

Os dados atualizados para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) apoiarão o planejamento e dimensionamento da força de trabalho (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde pretende conhecer, de forma mais aprofundada, quem são os profissionais que compõem a força de trabalho direta e indireta do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, será implementado o Censo da Força de Trabalho em Saúde (CFTS).

O projeto-piloto do censo teve início em julho de 2025 no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul, representando o primeiro passo para unificar dados sobre formação, funções e locais de atuação dos profissionais do sistema de saúde.

Nesta primeira etapa, a expectativa é visitar 6.291 estabelecimentos de saúde no Distrito Federal e 6.297 em Mato Grosso do Sul.

“A escolha das localidades se justifica pelas características específicas e complementares dos territórios. O DF apresenta alta concentração populacional em um território menor, com complexidade nas redes de saúde e diversidade de serviços. Já o Mato Grosso do Sul tem grande extensão territorial, baixa densidade populacional e desafios de acessibilidade e atenção às populações indígenas e rurais”, justificou o Ministério da Saúde.

Políticas públicas

Os dados obtidos — com informações atualizadas e qualificadas para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) — subsidiarão políticas públicas de planejamento e dimensionamento do trabalho desses profissionais. Será possível identificar tanto a quantidade quanto a qualidade dos profissionais necessários para atender às demandas da população.

Segundo o ministério, trata-se de uma medida estratégica para garantir equidade, visibilidade e reconhecimento do papel fundamental dos profissionais de saúde para o funcionamento efetivo do sistema, “o que também contribui para a eliminação das desigualdades e o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e mais justas no SUS”.

O levantamento incluirá também trabalhadores das áreas de limpeza, alimentação e segurança das unidades de saúde, além de motoristas do SAMU, maqueiros, copeiros e equipes administrativas.

Curso para recenseadores

Desde 2024, está disponível o Curso de Informação e Gestão do Trabalho na Saúde, que já qualificou 65 profissionais para a coleta de dados — 32 no DF e 33 no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o ministério, a coleta será realizada de forma presencial e remota, “dependendo das particularidades locais e do tipo de estabelecimento”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena, com atendimento 24h e profissionais bilíngues

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

11.08.25 16h00

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09.08.25 21h57

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

BRASIL

Bia Miranda e mais 14 influenciadores são alvos de operação contra divulgação do ‘Jogo do Tigrinho'

De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais

07.08.25 8h41

MAIS LIDAS EM BRASIL

SUSTO

VÍDEO: Adolescente de 14 anos salva a vida de primo engasgado com manobra específica

A família levou o adolescente para um hospital de rede privada e não ficou com nenhuma outra sequela após o episódio

11.08.25 9h16

BRASIL

VÍDEO: Caminhão carregado de morangos perde controle e 'voa' ao descer morro em MG

O caminhão atingiu três carros que estavam estacionados. Três pessoas estavam no caminhão no momento, mas ninguém ficou ferido

11.08.25 10h30

'Boa Noite Cinderela'

Polícia procura por três mulheres que doparam e roubaram mais de R$ 100 mil de turistas

As mulheres foram identificadas como Amanda Couto, Maira Ketlyn e Raiane Campos

11.08.25 15h12

PRAZER

‘Sexo Pig’: entenda o que é e como funciona o fetiche repudiado por Pabllo Vittar

O sexo pig é uma preferência sexual legítima para muitos indivíduos que encontram prazer nessas atividades

28.02.23 23h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda