Relembre o ataque à Nossa Senhora que deixou a imagem original quebrada em mais de 200 pedaços

Considerada a padroeira do Brasil, a Imagem de Nossa Senhora Aparecida é um dos principais símbolos da fé católica do país desde que foi encontrada por três pescadores no dia 12 de outubro de 1717. Ao longo dos séculos, as pessoas foram tomando todos os cuidados possíveis para conservar a imagem da santa, mas um episódio histórico de ataque religioso conseguiu destruí-la em 200 pedaços.

Como ocorreu o ataque?

O caso ocorreu em 16 de maio de 1978, enquanto era realizada a missa das 20h, na Basílica Histórica de Aparecida, também chamada de Basílica Velha, em São Paulo. Nesse dia, um jovem de 19 anos, que estava aparentemente transtornado, pegou a santa nas mãos e correu rapidamente até a parte de fora da igreja.

Ao chegar na rua, o rapaz conseguiu arremessar a imagem original de Nossa Senhora Aparecida no chão e, com o impacto intenso na área cimentada, a santa quebrou em mais de 200 pedaços. Logo após o ocorrido, o jovem foi detido pela Polícia e identificado como uma pessoa com problemas mentais graves, em razão da situação de transtorno psicológico que já estava vivenciando há algum tempo.

VEJA MAIS

Restauro da Imagem

Após passado o momento do atentado, a imagem original de Nossa Senhora Aparecida precisou ser restaurada pela artista plástica Maria Helena Chartuni. De acordo com informações do G1, Maria Helena decidiu rezar e conversar com a Santa para pedir ajuda e apenas depois decidiu utilizar uma cola com fixação mais rápida, que conseguiu realizar assim, o milagre da restauração da santa por completo.

Imagem original restaurada de Nossa Senhora Aparecida. (Foto: Divulgação/ A12)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)