Imagem de Nossa Senhora é abençoada pelo Papa Leão XIV

Em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado neste domingo (12), o Vaticano publicou nas mídias sociais uma foto do Papa Leão XIV abençoando a imagem da santa que é considerada a Padroeira do Brasil. A imagem de Nossa Senhora, que recebeu a benção do sucessor de Francisco, fica localizada no local em que a redação brasileira do Vatican News trabalha.

“A espiritualidade mariana está a serviço do Evangelho: revela sua simplicidade. Nossa afeição por Maria de Nazaré nos leva a nos unir a ela para nos tornarmos discípulos de Jesus. Ensina-nos a retornar a Ele e a meditar e ponderar os acontecimentos de nossas vidas nos quais o Ressuscitado ainda vem a nós e nos chama", disse o Papa Leão em sua homilia da missa deste domingo (12).

História de Nossa Senhora Aparecida

A história de Nossa Senhora Aparecida é datada de 1717 quando três pescadores receberam um milagre, por meio da intercessão de uma imagem sacra de Nossa Senhora, no rio Paraíba do Sul. Naquele dia, os homens não haviam conseguido pescar nada, mas as redes se encheram de peixes após o resgate da imagem que estava dentro do rio, dividida em dois pedaços: o corpo e a cabeça.

Após o “Milagre dos Peixes”, a devoção à Nossa Senhora Aparecida foi se tornando cada vez mais intensa e reconhecida no mundo inteiro, chegando a ser escolhida para ser a Padroeira do Brasil em 1930. Hoje, o Vale da Paraíba (SP) abriga o Santuário Nacional de Aparecida, local onde guardam a imagem original encontrada pelos pescadores e que recebe anualmente diversos devotos e promesseiros.

