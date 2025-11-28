Expectativa de vida do brasileiro sobe, segundo IBGE; confira a nova idade estimada

A expectativa de vida de homens e mulheres do Brasil cresceu em 2024, conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas nessa sexta-feira (28). De acordo com o órgão, o aumento foi de 2,5 meses para homens e 2 meses para mulheres, em relação a 2023. Nos últimos 90 anos, a longevidade da população cresceu 31,1 anos.

A população masculina, que antes tinha expectativa de vida de 73,1 anos, agora tem longevidade estimada em 73,3 anos. Por outro lado, a das mulheres cresceu de 79,7 para 79,9 anos. De 1940 a 2024, a expectativa geral cresceu de 45,5 para 76,6 anos.

O IBGE também aponta que homens entre 20 e 24 anos têm 4,1 vezes mais chance de morrer do que mulheres da mesma faixa etária. De 15 a 19 anos e de 25 a 29 anos, os valores são, respectivamente, 3,4 e 3,5. “Isso se deve à maior incidência dos óbitos por causas externas ou não naturais da população masculina”, explica o instituto.

A mortalidade infantil no país recuou, ou seja, houve queda nas chances de óbito para crianças com até um ano. Em 2024, a proporção é de 12,3 a cada mil crianças nascidas vivas, sendo 0,2 a menos do que em 2023. A melhora do indicador é associada a campanhas de vacinação, cuidados no pré-natal, aleitamento materno e programas de nutrição infantil, por exemplo.