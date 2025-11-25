Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciadora é internada com 'síndrome do impostor' após mudança: 'a mente entrou em colapso'

Suellen Carey é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas vive na cidade de Londres

Victoria Rodrigues
fonte

A influenciadora brasileira sentia que deveria ser forte o tempo todo em meio à mudança. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A influenciadora digital Suellen Carey revelou aos seus seguidores que precisou ser internada após realizar uma mudança de apartamento depois de viver um desgaste emocional por anos vivendo em tensão constante. A comunicadora, que teve a chamada “síndrome do impostor cultural”, é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas mora na cidade de Londres há mais de uma década.

“Eu sempre pensei que já tinha passado pelas piores fases, mas descobri que meu emocional estava muito mais fragilizado do que eu admitia. Comecei a tremer, chorar e sentir que não conseguia respirar. A minha mente simplesmente entrou em colapso”, revelou a influenciadora digital Suellen Carey nas mídias sociais.

Segundo a brasileira, ela sentia que precisava enfrentar todos os sentimentos que surgiam com a mudança, mas depois de muito tempo isso a fez colocar em risco sua saúde mental. “Eu coloquei na minha cabeça que precisava ser forte o tempo inteiro. O corpo mostrou que ninguém aguenta viver em alerta o tempo todo”, disse.

O que é a síndrome do impostor cultural?

A síndrome do impostor cultural é uma condição psicológica em que algumas pessoas acreditam que as conquistas são fruto de sorte ou engano, sem levar em consideração o esforço, a dedicação e o tempo para ter conseguido alcançar o seu objetivo de vida. Nesse caso de mudança de país, a influenciadora sentiu que está em um outro local muito diferente e, por isso, precisa ficar provando a sua legitimidade.

“Eu moro aqui há anos, falo a língua, pago minhas contas, mas às vezes parece que estou ocupando um lugar que não é meu. Eu não quero fingir que está tudo bem quando não está. Se eu, que tenho voz, fico em silêncio, imagino quem não tem”, finalizou Suellen Carey.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

síndrome do impostor cultural

influenciadora

mudança

brasil

londres
