Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

PGR dá parecer favorável à prisão domiciliar do general Augusto Heleno

Preso na terça-feira (25), o militar de 78 anos declarou, durante exame de corpo de delito, que tem Alzheimer desde 2018

Lívia Ximenes
fonte

General Augusto Heleno (Gustavo Moreno / STF)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer favorável para a prisão domiciliar o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo de Jair Messias Bolsonaro (PL). Assim como o ex-presidente, o militar de 78 anos foi condenado e preso pela trama golpista. Na terça-feira (28), quando foi detido por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e passou por exame de corpo de delito, Heleno afirmou que tem Alzheimer desde 2018.

VEJA MAIS

image Defesa diz que multa de R$ 126 mil deixaria general Heleno em 'situação de miséria'

image Defesa de Augusto Heleno diz que irá 'lutar até o fim' para provar inocência

image STF: 1ª Turma condena Augusto Heleno a 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão

A defesa do general, acusado de integrar o “núcleo crucial” da organização criminosa, solicitou a prisão domiciliar devido ao quadro de saúde. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou na manifestação que “as circunstâncias postas indicam a necessidade de reavaliação da situação do custodiado”. O parecer declarou que essa é uma “medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado e flexibilização da situação do custodiado”.

Agora, a decisão de aceitar ou não a manifestação da PGR é do relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes. Para isso, Moraes precisa analisar o parecer. O general Augusto Heleno foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses em reclusão em regime fechado e um mês em semiaberto ou aberto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Augusto Heleno

general Heleno

prisão domiciliar Augusto Heleno

trama golpista

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro preso
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

não deu

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial Sub-17 em quarto lugar

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto

27.11.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

EXAME

Enem 2025: saiba horários e o que é permitido levar no dia de prova; confira orientações

Belém, Ananindeua e Marituba terão conteúdos distintos daqueles da aplicação regular, porém com o mesmo nível de dificuldade das demais. O objetivo é garantir equidade e isonomia entre todos participantes do exame.

30.11.25 9h05

FLAGRANTE

VÍDEO: Homem persegue e tenta beijar mulher à força no meio da rua

Ataque ocorreu após mulher deixar a filha na escola; caso é investigado como estupro pela Polícia Civil

28.11.25 21h44

AMIZADE

Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação e afirmam que ‘amizade permanecerá’

O casal, considerado uma das parcerias mais emblemáticas de Brasília, divulgou que a decisão foi tomada em comum acordo.

29.11.25 16h48

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda