Quais os possíveis rivais do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Fifa divulga potes do sorteio

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 25, quais são os potes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. O sorteio ocorrerá no dia 5 de dezembro, em Washington. O Mundial do ano que vem contará com 48 seleções. Serão 12 grupos de quatro equipes cada. O Brasil foi confirmado no pote 1. Desse modo, o time do técnico Carlo Ancelotti é um dos cabeças de chave da competição. Também no primeiro pote ficaram os três países-sede, que já sabem em que grupo estarão. O México é o cabeça de chave do grupo A; o Canadá, do grupo B; e os Estados Unidos, do grupo D. O ranking da Fifa foi o critério utilizado pela entidade para acomodar as seleções nos devidos potes. Cada grupo terá somente uma equipe de cada confederação, com exceção da Uefa. Ainda assim, existirá um limite de duas seleções europeias por chave. A Fifa também definiu que os quatro times de melhor ranking ficarão em lados opostos no sorteio, de forma alternada. Ou seja, a equipe mais bem posicionada no ranking irá para o lado A, a segunda, para o lado B; a terceira, para o A; e a quarta, para o B. No pote 1, essas seleções são: Espanha, Argentina, França e Inglaterra. A Copa do Mundo de 2026 já tem 42 das 48 seleções confirmadas. As vagas restantes serão ocupadas por equipes que disputarão as repescagens europeia e mundial, em março do ano que vem. Os classificados oriundos das repescagens irão integrar o pote 4. Os dois times mais bem colocados de cada grupo avançam para o mata-mata da Copa do Mundo, assim como os oito melhores terceiros colocados. OS POTES DA COPA DO MUNDO DE 2026 Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2