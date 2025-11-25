Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional Iury Costa 25.11.25 17h31 Time azulino agora faz parte do grupo de "acesso duplo" (Samara Miranda / Remo) O acesso do Clube do Remo à Série A, depois de 32 anos, marcou não apenas um dos momentos mais importantes da história azulina como também colocou o clube paraense em um grupo raro no futebol brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com a campanha de 2024, que garantiu o retorno à Série B, e o novo acesso conquistado neste domingo (23), o Leão alcançou o chamado “duplo acesso”, quando um time sobe duas divisões em anos consecutivos. Desde 2006, início da era dos pontos corridos na Série B, apenas 11 clubes haviam conseguido essa arrancada. O último havia sido o Vitória, que subiu da Série C em 2022 e da Série B em 2023, repetindo um feito que o próprio rubro-negro baiano já tinha alcançado entre 2006 e 2007. Além de Remo e Vitória, também conseguiram o salto duplo: América-RN (2005–2006), Ipatinga (2006–2007), Guarani e Atlético-GO (2008–2009), América-MG (2009–2010), Chapecoense (2012–2013), Fortaleza e CSA (2017–2018), Bragantino (2018–2019) e Juventude (2019–2020). VEJA MAIS Remo e Volt anunciam renovação de contrato para a Série A de 2026; veja detalhes Nesta temporada, foram comercializadas mais de 100 mil peças, um número recorde desde o início da parceria. 'Ainda não parece real', diz volante Jaderson após acesso do Remo à Série A Camisa 10 azulino relembrou a trajetória no Remo e a superação da lesão na cabeça Times que conquistaram o duplo acesso (ano do acesso à Série B / ano do acesso à Série A) América-RN (2005 / 2006) Ipatinga (2006 / 2007) Guarani (2008 / 2009) Atlético-GO (2008 / 2009) América-MG (2009 / 2010) Chapecoense (2012 / 2013) Fortaleza (2017 / 2018) CSA (2017 / 2018) Bragantino (2018 / 2019) Juventude (2019 / 2020) Vitória (2006 / 2007 e 2022 / 2023) Remo (2024 / 2025) Fortaleza e CSA, os casos mais marcantes Entre os times que realizaram a arrancada, CSA e Fortaleza viveram processos ainda mais significativos. O CSA iniciou sua escalada em 2016, quando foi vice-campeão da Série D. Em 2017, conquistou a Série C e, no ano seguinte, garantiu o vice-campeonato da Série B, alcançando a elite após três anos de crescimento consecutivo. O Fortaleza trilhou caminho parecido no mesmo período. Em 2017, foi vice da Série C, perdendo justamente para o CSA, e, em 2018, conquistou a Série B, voltando à Série A sob comando de Rogério Ceni. 