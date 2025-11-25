'Ainda não parece real', diz volante Jaderson após acesso do Remo à Série A Camisa 10 azulino relembrou a trajetória no Remo e a superação da lesão na cabeça O Liberal 25.11.25 10h13 Jaderson é o camisa 10 do clube azulino (Raul Martins / ASCOM REMO) O volante Jaderson ainda está assimilando o acesso histórico conquistado pelo Remo no último domingo (23), no Mangueirão, sobre o Goiás. Por meio das redes sociais, o jogador azulino relembrou a sua trajetória no clube, que começou em 2024, quando a equipe estava na Série C, e destacou a superação do time e pessoal que marcou 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Uma história… um filme pertinente que passa e repassa na minha cabeça a cada segundo", começou o jogador. "Cheguei aqui em 2024. Estávamos na Série C. Foi um ano difícil, de muita luta, mas conseguimos o acesso. Em 2025, Série B. Mais um ano de batalha, de superação. Sofri um grave acidente, que poderia ter tirado de mim o futebol para sempre. Mas Deus me deu uma nova chance, e eu voltei ao meu sonho", declarou Jaderson. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O volante sofreu uma lesão grave na cabeça após um choque com o zagueiro Novillo, no jogo de ida da final do Parazão contra o Paysandu, que o deixou afastado dos jogos por cerca de dois meses. VEJA MAIS Remo tem só dois meses para montar elenco da Série A em meio ao novo calendário do Brasileirão Com o calendário enxuto, interrupções menores e estaduais reduzidos, o Remo precisará acelerar processos que normalmente se arrastavam por meses Após 21 anos, futebol do Norte volta à elite com o acesso do Remo à Série A de 2026 Nesse intervalo, nenhum clube nortista chegou perto do acesso Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe Na mensagem, Jaderson ainda ressaltou como o acesso foi idealizado pelo time, que acreditou até o último momento, e agora vive a expectativa para disputar a elite do futebol brasileiro. "Sonhamos juntos com esse acesso. Vimos, por um momento, esse sonho ficar mais distante… mas ontem [domingo] foi histórico. Ainda não parece real. Mas é isso: o Remo é para quem acredita! O Leão é Série A! E vamos para o próximo ano com a mesma vontade, a mesma entrega e a mesma força para vencer!", completou o camisa 10 azulino. Jaderson tem 25 anos e é cria da base do Athletico-PR. O volante chegou ao Leão Azul em 2024 e foi uma das principais peças da campanha do acesso à Série B. Naquele ano, foram 42 jogos, seis gols e três assistências. Nesta temporada, o volante começou muito bem, mas teve um momento de baixa após o retorno da lesão e ficou alternando entre a titularidade e o banco de reservas. Mas, ainda assim, foi um dos atletas que mais jogaram com a camisa do Remo no ano, fazendo 40 jogos. Jaderson ainda balançou as redes em três oportunidades e deu uma assistência. 