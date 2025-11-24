Após 21 anos, futebol do Norte volta à elite com o acesso do Remo à Série A de 2026 Nesse intervalo, nenhum clube nortista chegou perto do acesso O Liberal 24.11.25 17h47 Em 2005, o Paysandu tinha Robgol no ataque, que disputou com Romário a artilharia da Série A. (Fernando Araújo / Arquivo O Liberal) O futebol do Norte do Brasil voltará a marcar presença na elite nacional depois de duas décadas. O acesso do Remo, confirmado no último domingo, encerra um jejum de 21 anos sem representantes da região na Série A do Campeonato Brasileiro. A última participação havia sido em 2005, quando o Paysandu disputou o torneio e acabou rebaixado ao terminar na 21ª colocação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Nesse intervalo, nenhum clube nortista chegou perto do acesso. Quem mais esteve em condições de avançar foi o próprio Paysandu, que, desde a queda da Série A em 2005, disputou a Segunda Divisão oito vezes. Logo no primeiro ano após o rebaixamento, em 2006, o Papão voltou a cair, desta vez para a Série C de 2007. Em 2013, nova queda ao terminar a Série B em 18º, com 40 pontos. Em 2015, o time enfim fez uma campanha competitiva e terminou em 7º. No ano seguinte, ficou em 14º; em 2017, em 11º. Já em 2018, sofreu mais um rebaixamento. Em 2024 conseguiu permanecer na Série B ao terminar em 13º, mas voltou a cair em 2025, desta vez na lanterna. VEJA MAIS Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano Outro representante do Norte que teve passagem pela Segunda Divisão no período foi o São Raimundo, do Amazonas, que participou da Série B em 2006. Assim como o Paysandu, terminou rebaixado. O estado voltou a ter um clube na competição em 2024, com o Amazonas FC, que terminou em 11º. Em 2025, porém, a equipe sofreu o descenso ao lado do Papão. No caso azulino, o Remo disputou a Série B quatro vezes desde 2005. A primeira foi em 2006, quando terminou em 12º. No ano seguinte, caiu ao encerrar a competição em 19º. Em 2021, retornou, mas foi novamente rebaixado, desta vez em 17º. A volta em 2025 culminou, enfim, com a campanha que garantiu o tão aguardado acesso à Série A. 