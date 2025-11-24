Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros Iury Costa 24.11.25 17h18 Elenco azulino é o terceiro mais valioso da competição. (Reprodução/X/@ClubeDoRemo) O acesso à Série A coroou uma temporada de alto investimento do Clube do Remo na disputa da Série B 2025. Segundo levantamento do site especializado Transfermarkt, o elenco azulino encerrou a competição como o terceiro mais valioso do torneio. De acordo com o Transfermarkt, o plantel do Remo possui valor de mercado estimado em 18 milhões de euros, superado apenas por Coritiba e Athletico-PR. Entre os jogadores mais valiosos, o volante Caio Vinicius lidera com 2 milhões de euros, sendo o atleta de maior cotação no Baenão. Outros nomes de destaque na avaliação de mercado incluem: Diego Hernández – € 1,8 milhão Pedro Rocha – € 1,5 milhão Nathan – € 1,5 milhão Janderson – € 1,1 milhão Reynaldo – € 1 milhão VEJA MAIS Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico Embora o Remo tenha fechado o ano com goleiros decisivos em sua campanha, esse é justamente o setor com menor valor de mercado. O titular Marcelo Rangel, um dos destaques da equipe na temporada, aparece com cotação de € 75 mil. Já Ygor Vinhas e Leo Lang são avaliados em € 50 mil cada. A diferença entre valor de mercado e entrega dentro de campo revela o peso técnico e emocional que o setor teve para garantir o acesso. Folha salarial também foi uma das maiores da competição Além do alto valor de mercado, o Remo se destacou pelo investimento mensal no elenco. Segundo o colunista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, a folha salarial azulina girou em torno de R$ 4 milhões, acima de equipes da própria Série A, como o Juventude, que tem folha em torno de R$ 2,5 milhões. O aporte financeiro reflete a estratégia adotada pela diretoria ao longo da temporada: montar um elenco competitivo para brigar pelo acesso, objetivo que foi alcançado na última rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18