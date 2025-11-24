Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

O acesso à Série A coroou uma temporada de alto investimento do Clube do Remo na disputa da Série B 2025. Segundo levantamento do site especializado Transfermarkt, o elenco azulino encerrou a competição como o terceiro mais valioso do torneio.

De acordo com o Transfermarkt, o plantel do Remo possui valor de mercado estimado em 18 milhões de euros, superado apenas por Coritiba e Athletico-PR.

Entre os jogadores mais valiosos, o volante Caio Vinicius lidera com 2 milhões de euros, sendo o atleta de maior cotação no Baenão. Outros nomes de destaque na avaliação de mercado incluem:

Diego Hernández – € 1,8 milhão

Pedro Rocha – € 1,5 milhão

Nathan – € 1,5 milhão

Janderson – € 1,1 milhão

Reynaldo – € 1 milhão

VEJA MAIS

Embora o Remo tenha fechado o ano com goleiros decisivos em sua campanha, esse é justamente o setor com menor valor de mercado. O titular Marcelo Rangel, um dos destaques da equipe na temporada, aparece com cotação de € 75 mil.

Já Ygor Vinhas e Leo Lang são avaliados em € 50 mil cada.

A diferença entre valor de mercado e entrega dentro de campo revela o peso técnico e emocional que o setor teve para garantir o acesso.

Folha salarial também foi uma das maiores da competição

Além do alto valor de mercado, o Remo se destacou pelo investimento mensal no elenco. Segundo o colunista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, a folha salarial azulina girou em torno de R$ 4 milhões, acima de equipes da própria Série A, como o Juventude, que tem folha em torno de R$ 2,5 milhões.

O aporte financeiro reflete a estratégia adotada pela diretoria ao longo da temporada: montar um elenco competitivo para brigar pelo acesso, objetivo que foi alcançado na última rodada.