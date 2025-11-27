Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Novembro reforça conscientização sobre prematuridade e a força dos bebês que chegam antes da hora

Campanha destaca desafios enfrentados por famílias e profissionais de saúde, enfatizando prevenção, acolhimento e histórias de superação dos prematuros

O Liberal
fonte

Novembro reforça conscientização sobre prematuridade e a força dos bebês que chegam antes da hora. (Marcello Casal/Agência Brasil)

Novembro é, também, um mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade, período em que a cor roxa ganha destaque para sensibilizar a sociedade sobre os desafios enfrentados pelos bebês que nascem antes do tempo e suas famílias. A mobilização faz parte da campanha Novembro Roxo, criada em 2008 por pais que vivenciaram a experiência da prematuridade e que, desde então, busca ampliar o debate e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde envolvidos nesse cuidado.

O ponto alto da campanha foi o Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, data que simboliza união entre ciência, amor e acolhimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros todos os anos. O Brasil está entre os dez países com maior número de partos antecipados, e a prematuridade segue como uma das principais causas de mortalidade neonatal, reforçando a necessidade de atenção contínua das redes de saúde.

VEJA MAIS

image Dia Mundial da Prematuridade: mais de 12 mil bebês nasceram prematuros em um ano, no Pará
Novembro é marcado por datas que alertam à saúde, como o Novembro Roxo, mês de conscientização e prevenção da prematuridade; 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade

image Novembro Roxo: campanha alerta sobre causas e consequências do parto prematuro
Brasil é o 10º colocado no ranking mundial dos países com mais nascimentos prematuros - quando o bebê nasce antes da 37ª semana de gravidez

image Novembro Roxo: Prematuridade e a importância do contato pele a pele
O objetivo do Novembro Roxo é o de alertar sobre as particularidades do bebê prematuro e as ações que podem ser realizadas durante o período intra-hospitalar

Para a professora universitária e enfermeira Cissa Cardoso, cada bebê que chega antes da hora representa uma história única de força e superação. “Cada prematuro é um milagre que a vida apressa, mas que o amor ajuda a florescer. Eles nos ensinam que a força não tem tamanho, e que cada pequeno avanço é uma vitória enorme”, afirma.

Bebês prematuros, aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação, precisam de cuidados especiais por ainda estarem em desenvolvimento. Nesse contexto, a enfermagem tem papel essencial, combinando técnica e acolhimento emocional. “Nossa profissão é feita de técnica, mas também de toque, escuta e empatia. Quando cuidamos de um bebê prematuro, cuidamos também da mãe, do pai, da família inteira”, destaca Cissa.

Entre as práticas que contribuem para o desenvolvimento desses bebês, ela enfatiza o Método Canguru, que coloca o recém-nascido em contato pele a pele com os pais, fortalecendo o vínculo e trazendo benefícios físicos e emocionais. “O toque carinhoso, o olhar de confiança e a palavra de conforto são tão importantes quanto o respirador ou a incubadora. O amor é, sem dúvida, o melhor remédio”, reforça.

A prevenção também faz parte dos cuidados. Um pré-natal bem acompanhado é fundamental para reduzir os riscos de parto prematuro. “Alguns sinais, como dores na barriga, contrações frequentes, sangramentos ou perda de líquido, precisam de atenção imediata. Quanto mais cedo o cuidado começa, maiores são as chances de um final feliz”, orienta.

Mesmo após a alta hospitalar, o acompanhamento deve continuar, com atenção à vacinação, às consultas médicas e ao ambiente em que o bebê irá se desenvolver. “O colo é o lugar mais seguro do mundo para um bebê que lutou tanto para chegar até aqui. O acolhimento transforma o impossível em possível. E é esse amor que a enfermagem ajuda a multiplicar todos os dias”, conclui Cissa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novembro roxo

bebês prematuros

cuidados

saúde
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

não deu

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial Sub-17 em quarto lugar

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto

27.11.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

EXAME

Enem 2025: saiba horários e o que é permitido levar no dia de prova; confira orientações

Belém, Ananindeua e Marituba terão conteúdos distintos daqueles da aplicação regular, porém com o mesmo nível de dificuldade das demais. O objetivo é garantir equidade e isonomia entre todos participantes do exame.

30.11.25 9h05

FLAGRANTE

VÍDEO: Homem persegue e tenta beijar mulher à força no meio da rua

Ataque ocorreu após mulher deixar a filha na escola; caso é investigado como estupro pela Polícia Civil

28.11.25 21h44

AMIZADE

Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação e afirmam que ‘amizade permanecerá’

O casal, considerado uma das parcerias mais emblemáticas de Brasília, divulgou que a decisão foi tomada em comum acordo.

29.11.25 16h48

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda