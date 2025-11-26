Capa Jornal Amazônia
Ator que fez Jesus em 'A Paixão de Cristo' vai interpretar Bolsonaro em novo filme

Jim Caviezel protagoniza “Dark Horse”, longa que será lançado em 2026

Hannah Franco
fonte

Jim Caviezel vai interpretar Jair Bolsonaro no filme ‘Dark Horse’. (Flickr/Pedro Gontijo/Senado Federal)

O ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2004), foi escolhido para viver Jair Bolsonaro no longa-metragem “Dark Horse”, produção que revisita episódios da campanha presidencial de 2018. O filme tem estreia prevista para 2026 e está sendo rodado em inglês.

Caviezel ganhou notoriedade nos anos 2000 e, mais recentemente, esteve em produções associadas a pautas conservadoras, como Som da Liberdade (2023). Ele também estrelou títulos como O Conde de Monte Cristo (2002), Déjà Vu (2006) e Linhas Cruzadas (2001).

A direção de Dark Horse é assinada pelo norte-americano Cyrus Nowrasteh, cineasta conhecido por obras com forte viés político e religioso, como O Apedrejamento de Soraya M. (2008), O Jovem Messias (2016) e Sequestro Internacional (2019). O roteiro é de autoria do deputado federal Mario Frias (PL-SP).

O longa tem como eixo narrativo a facada sofrida por Jair Bolsonaro em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG). Segundo informações publicadas pelo Estadão, o roteiro apresenta o ex-presidente como um “vencedor improvável”, destacando sua trajetória militar, sua carreira política e ações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.

O texto também sugere que outras supostas tentativas de assassinato teriam sido planejadas pelos mesmos mandantes do ataque de 2018. O autor da facada, Adélio Bispo, aparecerá com outro nome.

A produção segue em ritmo acelerado mesmo após Bolsonaro ter sido preso preventivamente no último sábado (22), após condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Entre as reconstituições previstas, estão passagens ambientadas na década de 1980, quando o ex-capitão servia ao Exército e participava de operações contra o tráfico de drogas. O enredo também cita articulações atribuídas a grupos de esquerda e organizações criminosas.

Elenco reúne brasileiros e estrangeiros

O elenco confirmado inclui atores que interpretarão os filhos de Bolsonaro:

  • Marcus Ornellas será Flávio Bolsonaro;
  • Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro;
  • Eddie Finlay viverá Eduardo Bolsonaro.

As intérpretes de Michelle e Laura Bolsonaro ainda não foram anunciadas. O casting também conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes.

As gravações tiveram início em 20 de novembro e devem retratar uma versão idealizada da trajetória de Bolsonaro. 

