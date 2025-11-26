Ator que fez Jesus em 'A Paixão de Cristo' vai interpretar Bolsonaro em novo filme

O ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo (2004), foi escolhido para viver Jair Bolsonaro no longa-metragem “Dark Horse”, produção que revisita episódios da campanha presidencial de 2018. O filme tem estreia prevista para 2026 e está sendo rodado em inglês.

Caviezel ganhou notoriedade nos anos 2000 e, mais recentemente, esteve em produções associadas a pautas conservadoras, como Som da Liberdade (2023). Ele também estrelou títulos como O Conde de Monte Cristo (2002), Déjà Vu (2006) e Linhas Cruzadas (2001).

A direção de Dark Horse é assinada pelo norte-americano Cyrus Nowrasteh, cineasta conhecido por obras com forte viés político e religioso, como O Apedrejamento de Soraya M. (2008), O Jovem Messias (2016) e Sequestro Internacional (2019). O roteiro é de autoria do deputado federal Mario Frias (PL-SP).

O longa tem como eixo narrativo a facada sofrida por Jair Bolsonaro em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG). Segundo informações publicadas pelo Estadão, o roteiro apresenta o ex-presidente como um “vencedor improvável”, destacando sua trajetória militar, sua carreira política e ações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.

O texto também sugere que outras supostas tentativas de assassinato teriam sido planejadas pelos mesmos mandantes do ataque de 2018. O autor da facada, Adélio Bispo, aparecerá com outro nome.

A produção segue em ritmo acelerado mesmo após Bolsonaro ter sido preso preventivamente no último sábado (22), após condenação a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Entre as reconstituições previstas, estão passagens ambientadas na década de 1980, quando o ex-capitão servia ao Exército e participava de operações contra o tráfico de drogas. O enredo também cita articulações atribuídas a grupos de esquerda e organizações criminosas.

Elenco reúne brasileiros e estrangeiros

O elenco confirmado inclui atores que interpretarão os filhos de Bolsonaro:

Marcus Ornellas será Flávio Bolsonaro;

Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro;

Eddie Finlay viverá Eduardo Bolsonaro.

As intérpretes de Michelle e Laura Bolsonaro ainda não foram anunciadas. O casting também conta com Lynn Collins, Esai Morales, Felipe Folgosi e Biaka Fernandes.

As gravações tiveram início em 20 de novembro e devem retratar uma versão idealizada da trajetória de Bolsonaro.