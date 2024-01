Incêndio atinge 11 casas em bairro da Zona Sul de Manaus; sem registro de feridos

Devido um incêndio, 11 casas foram destruídas no bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus, no Amazonas. A área, conhecida como “ponte”, é do Beco Nonato, localizada atrás da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). O caso ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 12.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e 14 viaturas foram direcionadas ao local. Cerca de 40 bombeiros atuaram no combate às chamas. A Defesa Civil também foi contactada.

Não há registro de feridos, segundo os bombeiros. Em nota, o CBMAM afirmou que apenas uma vítima foi direcionada ao hospital, devido inalação de fumaça. Confira abaixo.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informa que foi acionado, na tarde desta sexta-feira (12/01), para atender uma ocorrência de incêndio de grande proporção, que atingiu 11 casas no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital.

Imediatamente, foram deslocadas 14 viaturas para o local e mais de 40 bombeiros atuaram diretamente no combate ao sinistro. Uma vítima que inalou muita fumaça foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

A Defesa Civil foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis no local. Agentes da Polícia Militar também atuaram de forma preventiva na ocorrência.”

A causa do incêndio ainda não foi informada pelas autoridades

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)