Aeronave da Marinha sofre acidente na Base Aérea de Manaus, capital do Amazonas

Um helicóptero, a aeronave 7055, do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHV-91), da Marinha do Brasil, sofreu um acidente, nesta sexta-feira, 12. O caso aconteceu durante a manhã, na Base Aérea de Manaus, no Amazonas. A aeronave estava em voo de adestramento. Todos os tripulantes estão bem, segundo o 9º Comando Naval da Marinha.

VEJA MAIS

Em nota, a Marinha informou que uma investigação será aberta para conhecimento das causas do acidente.

“A Marinha do Brasil informa que a aeronave 7055 do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) sofreu um acidente, na manhã de hoje (12), durante um voo de adestramento, na Base Aérea de Manaus. Os tripulantes da aeronave foram atendidos no Hospital de Aeronáutica de Manaus e passam bem. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”, diz a instituição.

Os tripulantes foram atendidos e passam bem. A quantidade de pessoas que estavam no helicóptero não foi revelada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)