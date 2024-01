Polícia Federal realiza operação para prender líder indígena por suposto abuso sexual de crianças

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10), a Operação Yaucacy, visando à prisão temporária de um líder indígena sob a acusação de abuso sexual de crianças. A detenção ocorreu em uma aldeia no município de Autazes, no Amazonas, com a participação de aproximadamente 20 agentes da PF.

Autazes, situada a 110 quilômetros de Manaus, abriga cerca de 40 mil habitantes.

A instauração da investigação teve como ponto de partida uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal, que levantou suspeitas sobre o comportamento do líder indígena. A apuração concentra-se em possíveis crimes de estupro de vulnerável, abuso de poder, coação de vítimas e restrição dos direitos básicos de indígenas pertencentes à mesma comunidade.

A PF informa que o líder indígena pode enfrentar acusações relacionadas a esses crimes, cujas penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.