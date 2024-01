Rainha de bateria é barrada em aeroporto e acusa abordagem abusiva da PF: 'Filme de terror'

A rainha de bateria da Acadêmicos de Realengo, Cíntia Barboza, usou as redes sociais para denunciar uma abordagem abusiva feita pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na última quinta-feira (04). Cíntia, que estava a caminho de Benin, na África, para uma apresentação artística, foi barrada no embarque devido à suspeita de transporte de drogas. Ela foi conduzida a um hospital para exames, onde ficou confirmado que a passista não portava nenhuma substância ilegal.

“Fui impedida de seguir a viagem pela PF de Guarulhos juntamente com cinco negros, depois de anos de viagens. Me fizeram perder o voo. Depois de toda abordagem, me prometeram uma viagem seguinte na outra madrugada, mas não tinha mais vaga”, escreveu Cíntia.

A passista afirma ter passado 24h no Aeroporto de Guarulhos. “Não me ajudaram com alimentação, hospedagem e não encontraram nada comigo ilegal comigo… me submeti a tomografia no hospital geral de Guarulhos…Que filme de terror”, lamentou.

Ainda de acordo com a rainha de bateria, os agentes não mudaram de comportamento nem mesmo ao saber que ela é irmã de um policial federal. “Eles ficaram sem graça, mas sequer mandaram averiguar”.