PF prende venezuelano com R$ 7 milhões em ouro no aeroporto de Santarém (PA)

Um cidadão venezuelano foi preso neste sábado (28), no Aeroporto de Santarém, no oeste do Pará, no momento em que transportava uma carga com 21 quilos de ouro, de forma irregular, para a cidade de Manaus, no Amazonas. A prisão do acusado e apreensão do ouro foram feitas por agentes da Polícia Federal. Esse total de minério equivale a R$ 7 milhões.

A prisão do acusado se deu a partir de uma denúncia anônima à Polícia Federal. O denunciante relatou que um homem venezuelano estava transportando minério de ouro da Cidade de Santarém (PA) para a Cidade de Manaus(AM). Para esse transporte era utilizado o aeroporto de Santarém.

Cerco

Em ação rápida e articulada, uma equipe da Polícia Federal deslocou-se, então, até o aeroporto. A intenção foi a de averiguar a situação delatada, o que acabou sendo confirmado pelos policiais. No caso, o transporte ilegal de 21kg de ouro, quantidade equivalente à cerca de R$ 7 milhões.

Carga do minério equivale a cerca de R$ 7 milhões (Foto: PF Divulgação)

Como informa a PF, o indivíduo apontado como o responsável pela carga foi preso, o minério foi apreendido e será instaurado inquérito policial para o aprofundamento da investigação. Isso fundamentado no cometimento do crime de transporte ilegal de ouro.