PF prende três pessoas por descaminho e apreende R$ 250 mil, no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal prendeu três pessoas pelo crime de descaminho e apreendeu cerca de R$ 250 mil no Aeroporto Internacional de Belém. Duas prisões aconteceram na noite de sexta-feira (22) e uma outra já na madrugada deste sábado (23). O trabalho da PF faz parte da operação “Combo Eletrônico”, que teve a missão de acompanhar passageiros suspeitos de negociar smartphones adquiridos sem o devido tributo. Os policiais federais separaram as bagagens suspeitas e requisitaram as notas fiscais dos produtos.

As primeiras prisões aconteceram por volta das 21h de sexta (22), quando um casal, que transportava 12 aparelhos celulares e tabletes de última geração, alegou que apenas transportavam a carga para um conhecido e que não possuíam notas fiscais dos produtos, e que vinham a Belém para uma festa de fim de ano. Eles foram presos em flagrante pela prática de descaminho e encaminhados até a Superintendência da Polícia Federal no Pará.

Já na madrugada deste sábado (23), outro sujeito já monitorado pelos policiais federais do aeroporto chegava com uma carga de celulares e tablets, também de última geração, e ainda trazia caixas de multimídia, um vídeo game, fones, dentre outros eletrônicos. Os produtos não possuíam notas fiscais e o homem foi preso em flagrante pela prática de descaminho.

Os presos, após os procedimentos de flagrante, foram encaminhados para o sistema prisional. No total, cerca de 250 mil reais foram apreendidos.

O que é o crime de descaminho?

O crime de descaminho é um crime de ordem tributária, definido como “iludir”, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto, pela entrada ou saída do país ou pelo consumo de mercadoria. As penas são de 1 a 4 anos, A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo.