PF prende dois passageiros por contrabando e descaminho no aeroporto, e mulher por documento falso

A Polícia Federal prendeu duas pessoas na sexta-feira (22) e uma neste sábado (23) no Aeroporto Internacional de Belém. As prisões de sexta ocorreram após flagrante por contrabando e descaminho de dois homens que viajavam juntos de São Paulo para Belém. Hoje, uma mulher foi presa ao apresentar documento falso para embarcar.

Na última sexta-feira, às 16h, dois passageiros do mesmo localizador, vindos de Guarulhos/SP, foram escolhidos pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária, para revista de rotina. Na inspeção de bagagens de mão e de porão, os policiais encontraram dois relógios falsificados, seis aparelhos celulares, 21 cigarros eletrônicos e uma caixa de som grande. Além disso, foram apreendidos os aparelhos celulares pessoais deles.

Nenhum dos produtos encontrados tinham notas fiscais. Os itens com venda legal no Brasil foram considerados crime de descaminho, já os relógios falsificados e os cigarros eletrônicos, não autorizados no país, são contrabando.

Também no aeroporto, por volta das 2h deste sábado, uma mulher tentou embarcar a Joinville (SC) apresentando Carteira Nacional de Habilitação falsa, por aplicativo. Ela teria usado um aplicativo estrangeiro que gera documentos falsos, usando dados reais de um morador de São Paulo.

A data de nascimento do documento estava no formato estrangeiro, onde aparece primeiro o mês, e depois o dia, o que despertou a desconfiança da Polícia Federal. Durante a revista, foi encontrado o documento verdadeiro da mulher, que foi presa em flagrante.

A suspeita também será investigada por furto qualificado, já que há a possibilidade da passagem ter sido comprada por fraude. Pelo uso de documento falso, ela pode ser condenada de dois a seis anos de prisão.