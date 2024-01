Justiça garante vaga de menino de 11 anos que passou no vestibular em universidade pública

Conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) deve segurar a vaga conquistada por Luan Gabriel Aguiar Gama, de 11 anos, no curso de matemática, após aprovação no vestibular do ano passado. Em análise de processo apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o juiz Marcelo Vieira entendeu que o estudante atende os critérios para altas habilidades e superdotação do tipo acadêmico, porém, necessita de uma avaliação multidisciplinar para determinar se o avanço escolar seria capaz de produzir algum prejuízo significativo.

“Merece destaque o fato de que pessoas, em especial crianças, que possuem altas habilidades, podem ter nuances muito próprias no que tange ao aspecto emocional, podendo até mesmo desenvolver quadros ansiogênicos ou de depressão, fato este, inclusive, destacado em laudo psicológico”, disse o magistrado.

A avaliação da saúde mental da criança deve ser realizada em 45 dias, pela Secretaria de Educação do Amazonas. Nesse período, a vaga no curso de matemática fica segurada.

Luan Gabriel Aguiar Gama cursou até o 5º ano do ensino fundamental. Ele ficou conhecido em todo o país quando participou do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck, onde realizou cálculos longos de matemática sem o auxílio de uma calculadora e mostrou seus conhecimentos em geografia.