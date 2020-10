Gênio de 12 anos é o mais jovem a cursar engenharia aeroespacial

Um menino de apenas 12 anos está prestes a fazer história como o aluno mais jovem a estudar engenharia aeroespacial na Georgia Tech, uma das mais renomadas universidades de tecnologia do mundo. Caleb Anderson é um adolescente prodígio que mora em Marietta, no estado da Georgia (EUA), e desde muito cedo surpreendeu a todos pela capacidade de avaliar e reter informações complexas.

Ironicamente, por conta do seu "jeito diferente" ele foi alvo frequente de bullying na escola. Em entrevista ao canal CBS, Caleb contou que sofreu bastante por conta da capacidade acima da média. O ensino médio foi horrível. "As crianças de lá me desprezavam e me tratavam como se eu fosse uma anomalia", disse.

Ainda este mês, Caleb deve ingressar na Universidade e declarou que deseja ser estagiário de Elon Musk, conhecido como um dos empreendedores mais ousados dos últimos tempos. Musk é a mente por trás de projetos tecnológicos e inovadores. Entre as empresas que fundou ou comandou estão nomes como Paypal, Tesla, SpaceX e Neuralink.

De acordo com a mãe de Caleb, o menino prodígio começou a emitir os primeiros sons quando tinha apenas 4 semanas e aos dois anos já conseguia ler a Constituição dos Estados Unidos inteira. Atualmente, ele fala inglês, espanhol, francês e mandarim. ‘Não acho que nada que Caleb tenha feito tenha sido normal para nós’, diz a mãe do jovem, Claire Anderson. Já o pequeno gênio credita sua façanha à mera capacidade de reter dados: "Eu apenas capto as informações rapidamente. Então, se eu aprender mais rápido, então vou em frente mais rápido", comenta o garoto.