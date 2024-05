VÍDEO: Padre morde braço de fiel após negar hóstia durante a comunhão

Um vídeo mostra o momento em que um padre morde o braço de uma fiel no momento da comunhão durante uma missa em uma igreja católica na cidade de St. Cloud, na Flórida. O caso foi para na delegacia.

O caso aconteceu no último domingo (18/05) na Igreja Católica de São Tomás de Aquino. A mulher, que não teve identidade revelada, disse à polícia que a discussão começou quando ela tentou receber a hóstia, mas foi negada. O padre envolvido na confusão foi identificado como o vigário paroquial.

“Ele não me deu a hóstia. Não sei se foi o jeito que eu estava vestida ou o que eu gosto”, disse a vítima da violência em um vídeo registrado pela câmera corporal da polícia, de acordo com o jornal local WAFB 9.

Uma pessoa que estava na missa no momento do incidente também revelou que a mulher foi discriminada por sua sexualidade e roupa. “Ele tentou enfiá-lo com força na boca dela. Ela recuou e disse: 'Não, não faça isso'. Ela tentou pegá-lo e foi então que ele enlouqueceu”, relatou a testemunha que estava na igreja.

Na delegacia, o padre apresentou uma versão diferente. Ele disse que a mulher participou da missa das 10h, mas parecia não conhecer o procedimento para receber a comunhão, por isso ele negou a hóstia. De acordo com o pároco, a mulher voltou mais tarde, em outra missa, e tentou novamente participar da comunhão.

A mordida teria ocorrido no momento em que a vítima tentou pegar a vasilha com as hóstias da mão do padre. Ele afirmou à polícia que estava protegendo o sacramento, considerado o corpo de Cristo.

“Eu não estou julgando você. Estou lhe perguntando: 'Você se confessou depois da missa?' Se você não confessou, não posso lhe dar a comunhão. Eu mordi ela. Não estou negando isso. Eu estava me defendendo e ao sacramento”, disse o padre.