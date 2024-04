Padre é parado em blitz por placa irregular e agentes descobrem armas e munições

Um padre que atua no interior de Pernambuco foi preso com armas e munições na Paraíba, na última quinta-feira (11). O religioso passava por uma blitz quando foi parado pelos agentes, no bairro do Ligeiro, por conta de um problema com a placa.

Os agentes encontraram um revólver, uma pistola, 19 munições de pistola calibre .40 e três munições de calibre 38, além de 16 cápsulas deflagradas. O religioso foi encaminhado para a Central de Polícia, onde permanece detido.

A Diocese de Caruaru, responsável pela Paróquia onde o padre atua, emitiu uma nota sobre o caso. "É com tristeza que a Diocese de Caruaru se pronuncia sobre o recente fato envolvendo o Padre Diozene Francisco, que foi detido pelas autoridades na cidade de Campina Grande-PB".

De acordo com a defesa do padre, ele é um homem íntegro, sem passagens pela polícia, e irá esclarecer tudo no processo. A defesa também alega que as armas pertenciam a um conhecido dele, que tem porte, e que acabou deixando o material no carro do padre.

Sem histórico criminal

A Diocese também alegou que nunca houve qualquer registro anterior de comportamento inadequado do padre. A Igreja informou também que o padre está sendo acompanhado por advogados próximos a ele, "os quais estão prestando todo o suporte necessário".

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com