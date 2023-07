Padre Airton Freire é preso em Pernambuco por suspeita de envolvimento em crime de estupro

Na manhã desta sexta-feira (14), o padre Airton Freire, da Fundação Terra, foi preso em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Ele já estava suspenso de suas atividades religiosas desde maio, sob suspeita de envolvimento em um crime de estupro.

A Polícia Civil informou que, além do mandado de prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Arcoverde, como parte das diligências relacionadas ao caso.

A personal stylist Silvia Tavares de Souza acusa o padre de participar de um estupro do qual ela alega ter sido vítima em agosto de 2022. No dia 31 de maio, ela foi ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, localizado no Centro do Recife, para solicitar que a investigação do caso fosse concluída.

O caso tramita em segredo de justiça e está sendo investigado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pela Polícia Civil, que receberam a denúncia em novembro e dezembro de 2022, respectivamente. Em 30 de maio, o padre foi suspenso pela Diocese de Pesqueira, no Agreste do estado (saiba mais abaixo).

Segundo a mulher, o estupro foi cometido a mando do padre por um motorista chamado Jailson Leonardo da Silva, de 46 anos. O padre Airton Freire nega as acusações.

Em uma nota, os advogados do padre afirmaram que a decisão de decretar a prisão preventiva do sacerdote foi surpreendente para a defesa. Eles argumentam que tal medida vai contra as condições previstas em lei e que será contestada por meio de um habeas corpus a ser impetrado pela defesa. Além disso, ressaltaram que o padre, um homem de 67 anos, possui sérias restrições de saúde (leia a nota na íntegra abaixo).

Nota da defesa de Padre Airton Freire

Surpreendeu a defesa do padre Airton Freire a decisão de decretar a prisão preventiva do sacerdote. O feito é totalmente contrário às condições previstas em lei e será tratado em habeas corpus a ser impetrado pela defesa. Importante lembrar que o padre, um homem de 67 anos, sofre sérias restrições de saúde.

A decisão ignora que o padre havia se afastado das funções eclesiásticas e da presidência da Fundação Terra, onde desenvolve um trabalho social que atendeu milhares de pessoas nos últimos 40 anos. Depois do afastamento, ficou isolado em sua residência — que é fixa, onde ele pode ser encontrado a qualquer momento —, de forma a não interferir nas investigações. Apesar de todo o apoio que tem recebido de milhares de pessoas na internet e em manifestações públicas nas ruas de Arcoverde (PE), o padre jamais estimulou ou insuflou movimentos, de modo a não causar comoção social ou desordem pública. E mais: agiu de boa fé ao concordar em se apresentar espontaneamente à Justiça após a decretação da prisão, sem criar mecanismos de retardamento do cumprimento da ordem legal.