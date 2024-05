Neto viraliza após levar avó com demência para ver casa em enchente no RS: 'Quem arrancou?'

Um vídeo de um morador da cidade gaúcha de Arroio do Meio, atingida pela enchente que inundou várias cidades do Rio Grande do Sul, comoveu milhões de pessoas e gerou uma corrente de soilidariedade.

Guilherme Pfluckseder, de 42 anos, levou a sua avó de 92 anos, Dona Elma, que tem demência vascular cerebral, para se despedir da casa que a família tinha no local e que foi totalmente destruída pela enchente.

Na gravação, partilhada nas redes sociais do rapaz, Guilherme mostra os escombros da casa para a idosa, que pergunta “quem arrancou?”.

''A enchente'', respondeu o neto chorando. ''E a nossa casa, e agora?'', questiona. ''Prometo para a senhora que tudo vai dar certo'', diz Guilherme emocionado. Guilherme foi criado pela Dona Elma e hoje é ele quem cuida dela.

''Hoje vim aqui para me despedir do meu sonho'', mostra Guilherme durante gravação. O vídeo circulou pelas redes sociais e algumas pessoas decidiram criar uma vaquinha para reconstruir a moradia, que já conta com R$ 53 mil.