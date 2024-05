Criminoso morre após tentar assaltar ônibus que levava PMs de folga

Um trio de criminosos tentou assaltar um ônibus de turismo na última quarta-feira (15), no centro do Rio de Janeiro, no entanto, entre os ocupantes, estavam dois policiais militares de folga. Um dos criminosos morreu ao ser baleado por um dos agentes.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou ao site da Istoé, que os três criminosos tentaram assaltar o coletivo, mas os dois agentes teriam notado a ação e reagiram, baleando um dos suspeitos. Um revólver foi apreendido.

Os outros dois bandidos, assustados, conseguiram fugir. O caso foi atendido por equipes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) e apresentado na 5ª DP.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e a perícia foi feita no local. “As armas utilizadas pelos policiais militares foram apreendidas”, pontuou a corporação.