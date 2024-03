Bebê de 1 ano morre em ataque a tiros no Rio de Janeiro

Um homem, uma mulher e um bebê, de apenas um ano, foram mortos a tiros após serem atacados por bandidos. O casal morreu na hora e o bebê chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu na noite do último domingo (17), em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

As vítimas tiveram o carro em que estavam, que era alugado, interceptado pelo veículo onde estavam os criminosos. A mulher teria tentado proteger a criança no banco de trás, mas não se sabe se a criança era, de fato, filho do casal.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), investiga as circunstâncias do ataque.

Em nota, a DHNSG afirmou que, no momento, agentes estão confirmando a identidade das vítimas e reunindo “informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”.

