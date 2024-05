Emirados Árabes Unidos prometem a Lula enviar três aviões com doações ao RS

Nesta quinta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Por cerca de meia hora de conversa, o presidente dos Emirados confirmou ao presidente Lula que enviará três aviões ao Brasil, nos próximos dias, com doações em apoio ao Rio Grande do Sul.

Os donativos foram arrecadados, principalmente, pela comunidade brasileira que mora no país.

Pelas redes sociais, Lula agradeceu a solidariedade do Emirados Árabes Unidos à população gaúcha.

“Conversei por telefone com o Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, que me comunicou o envio de três aviões do país ao Brasil com doações em apoio ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Agradeci ao gesto de solidariedade aos gaúchos e às gaúchas”, escreveu Lula.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, Lula lembrou as enchentes que atingiram Dubai, em abril, e que também impactaram os Emirados Árabes Unidos. Lula reforçou que os episódios “demonstram a urgência e seriedade da questão da mudança climática”.

Além do desastre no Rio Grande do Sul, os presidentes também falaram sobre “um cessar-fogo imediato em Gaza, a garantia de ajuda humanitária e uma solução negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia”.

Durante a conversa, Lula convidou o Xeique Mohammed para visitar o Brasil, com a intenção de reforçar a parceria econômica entre os dois países.

Pelo menos sete países já manifestaram intenção de ajudar o Brasil no apoio à população atingida pela tragédia no sul. Segundo o Itamaraty, Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Venezuela também já ofereceram doações.