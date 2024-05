Corpo de Santa Rita de Cássia está 'incorrupto' há 500 anos; entenda o fenômeno

Nesta quarta-feira (22), os católicos celebram o dia de Santa Rita de Cássia. A santa italiana, que morreu em 1457, é considerada incorrupta até hoje - uma característica rara compartilhada por poucos outros santos.

A religiosa possui uma particularidade excepcional no mundo católico: o "corpo incorrupto". Antes de ser beatificada pelo Papa Urbano VIII, em 16 de julho de 1627, o corpo de Santa Rita de Cássia passou por um exame minucioso. Ela foi encontrada em perfeito estado, como no dia de sua morte, com a pele ainda mantendo sua cor natural. O que impressiona é que seu corpo não havia sido devidamente sepultado por mais de 150 anos.

Os restos mortais de Santa Rita de Cássia repousam em uma basílica em Cássia, na Itália. Parte do rosto foi levemente reparada com cera. Além da preservação incomum, há relatos de cheiro de rosas no túmulo. A santa era ligada à flor por meio de um milagre: uma vez, uma rosa branca teria nascido do lugar onde ela costumava fazer suas orações.

O papa Bento 16 dizia que o fenômeno só poderia ser explicado como milagre. Na obra "La beatificazione dei servi di Dio e la canonizzazione dei beati" ("A beatificação dos servos de Deus e a canonização dos bem-aventurados", em português).

O que é um "corpo incorrupto"?

Um corpo incorrupto refere-se ao fenômeno em que o cadáver de uma pessoa não se decompõe após a morte, mantendo-se em um estado de preservação incomum por um longo período de tempo, sem o uso de métodos artificiais de embalsamamento. Este fenômeno é frequentemente associado a figuras religiosas, especialmente santos e mártires, e é considerado por muitos como um sinal de santidade.

O que a ciência diz sobre corpo incorrupto?

As condições de preservação de um corpo podem influenciar sua incorruptibilidade. Baixas temperaturas e a ausência de oxigênio nos caixões são características que auxiliam na conservação do corpo, mesmo sem embalsamamento ou outra forma de mumificação.

Outra explicação pode ser a formação de adipocere, também conhecida como cera cadavérica. Essa substância semelhante à cera se forma quando a gordura dos tecidos, como o tecido adiposo, é quebrada por bactérias na ausência de oxigênio. Em vez de apodrecer, o corpo desenvolve uma camada firme que protege e conserva os órgãos internos e os tecidos da face.

Quais outros santos são considerados incorruptos?

Alguns exemplos de figuras religiosas com corpos incorruptos, além de Santa Rita de Cássia, incluem:

- São Francisco Xavier

- São Vicente de Paulo

- Santa Cecília

- Carlo Acutis

- Papa Pio V

- Papa Pio X