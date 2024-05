No dia de Santa Rita de Cássia, devotos lotam paróquia no bairro de Canudos, em Belém

Uma das santas mais populares da Igreja Católica é celebrada nesta quarta-feira, dia 22 de maio. Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa dos Impossíveis e advogada dos casos desesperadores, possui grande devoção na Arquidiocese de Belém e será homenageada com festividade em 19 Comunidades que possuem títulos em sua dedicação, com programação especial no Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova) e na Paróquia São José de Queluz (Canudos).

Na Paróquia São José de Queluz (Avenida Cipriano Santos, 311, Canudos), a festividade começou no dia 13 e segue até o próximo dia 22, com o tema “Santa Rita, luz radiosa e caminho seguro que nos conduz a Deus”. A programação conta com novena e Santa Missa às 19h, seguida de programação cultural.

Na quarta-feira (22), Dia de Santa Rita, a programação começa com missas, às 7h, presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém. A igreja está lotada. Do lado de fora há muita gente também.

Após a missa sairá a tradicional Procissão das Rosas, que desde abril de 2019 é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém.

A procissão sai da Paróquia de São José, na Avenida Cipriano Santos, Av. Teófilo Condurú, Tv. Segunda de Queluz, Av. Ceará, Tv. Primeira de Queluz, Cipriano Santo e retornar a paróquia. Ao longo deste dia a igreja ficará aberta para visitação e contará ainda com celebrações às 11h, 17h e 19h.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)