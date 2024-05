Homens barrigudos são os mais desejados na tribo Bodi; entenda

Uma tribo milenar aninhada no Vale do Rio Omo, na Etiópia, conhecida como tribo Bodi, se desvia das normas modernas de beleza. A visão única de estética e prosperidade da tribo ignora os abdômens tonificados e acolhe homens barrigudos de braços abertos. Esta fascinante tribo, afastada da agitação do mundo moderno, se agarra tenazmente às suas tradições e costumes únicos.



A tribo Bodi, seminômade por natureza, presta homenagem a uma característica física única entre seus membros masculinos – uma barriga proeminente. Característica essa que não é apenas aceita, mas celebrada como um símbolo de prosperidade e riqueza. Ano a ano, eles realizam um evento onde os homens competem pelo título do mais barrigudo, e o vencedor é saudado como o rei da cidade.

Preparação para o título de Rei Barrigudo

A preparação para este grande evento envolve um ritual único. Cada família seleciona um homem para representá-los. Os escolhidos então ficam em isolamento por quase seis meses, embarcando numa jornada de ganho de peso para se preparar para a celebração do Ano Novo. Essa preparação rigorosa envolve uma dieta de alto teor calórico predominantemente de leite e sangue de vaca, que permite que esses homens dobrem ou até tripliquem seu peso. Durante este período, os homens aderem estritamente ao celibato e permanecem dentro de suas cabanas.

O dia tão esperado chega com uma atmosfera festiva. Adornados em suas melhores vestes, a tribo se reúne para a celebração do “Kel”. Saindo de suas cabanas, os homens exibem suas barrigas distendidas, dançando alegremente e celebrando seu novo tamanho.

O evento culmina com a pesagem e a medição das barrigas dos homens para coroar o vencedor do ano, que não só ganha a honra de ser o rei, mas também conquista a mão da mulher mais bonita da tribo.



A tribo Bodi se destaca entre a infinidade de tribos que habitam o local de Patrimônio Mundial da UNESCO, o Vale do Rio Omo. Lar de quase 50 tribos diferentes, esta região é uma mina de ouro cultural, onde o modo de vida ancestral prevalece intocado pela modernidade. A celebração da tribo Bodi dos homens barrigudos apresenta um contraste intrigante com os padrões globais de beleza, nos lembrando que a beleza verdadeiramente reside nos olhos de quem a vê.



Nossa exploração da tribo Bodi oferece um vislumbre de suas normas culturais únicas, destacando o rico mosaico da diversidade global. A resiliência e o compromisso desta tribo africana com suas tradições servem como um testemunho duradouro da preservação cultural em meio às ondas implacáveis da modernidade.