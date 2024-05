Marmitas fitness: nicho de refeições saudáveis cresce em Belém

Na busca por uma alimentação balanceada em meio à correria do dia a dia, cada vez mais pessoas têm adquirido marmitas fitness: refeições com temperos naturais e em quantidades regradas, para objetivos de saúde específicos. Um levantamento feito pelo Grupo Liberal na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mostra que, em 2023, foram abertas 450 micro e pequenas empresas no ramo de “fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar” em Belém – em 2020, foram 253. No segmento de refeições saudáveis, empreendedores observam um mercado promissor.

Mariana Brito, de 52 anos, e Camila Corrêa, de 33, são mãe e filha e comercializam marmitas fitness desde 2019, quando a demanda surgiu de modo espontâneo. “Eu e minha filha fazíamos marmitas pra gente levar para o trabalho, e os nossos colegas passaram a querer também: ‘Faz para mim!’, ‘Quanto é que tu cobra?’. No boca a boca, quando a gente percebeu, já estava uma coisa enorme”, conta Mariana, que desde 2020, dedica-se completamente ao negócio, enquanto a filha segue trabalhando fora, mas colabora com o empreendimento nas horas vagas.

“A diferença da marmita fit para uma convencional é que nós trabalhamos com bastante legumes, arroz ou macarrão integral, sem glúten, e não utilizamos temperos industrializados, apenas naturais”, explica Camila. Os pedidos podem ser feitos até às quartas-feiras, com produção de 300 a 400 marmitas às quintas e entrega às sextas.

Mariana Brito, 52, e Camila Corrêa, 33, entraram no negócio de marmitas fitness por demanda espontânea (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Cinco opções são oferecidas aos clientes: fit (o mais natural possível), low carb (para quem precisa reduzir a ingestão de carboidratos), vegetariano (sem carne de origem animal), gourmet (mais sofisticado) e maromba (com bastante calorias, para quem está no processo de hipertrofia). O custo varia entre R$ 14 e R$ 22. “Também trabalhamos com cardápio personalizado: para clientes que têm um plano alimentar, por indicação de nutricionista, a gente produz de acordo com o plano”, acrescenta Mariana.

Tiago Rodrigues, de 37 anos, é outro empreendedor belenense do nicho de refeições fitness. Ele criou seu restaurante em 2015. “Na época, tínhamos um ponto dentro de um complexo esportivo e notamos que a maioria das pessoas que transitava ali precisava de algo mais prático, rápido, saudável e com custo baixo. Não tinham tempo pra se sentar no restaurante, fazer o pedido, comer e depois voltar ao trabalho. Foi aí que surgiu a solução das marmitas fits congeladas”, explica o empreendedor. Segundo ele, a pessoa que tem 1 hora de intervalo para o almoço consegue esquentar a refeição em 5 minutos, ingeri-la e ainda descansa antes de voltar às tarefas laborais.

Tiago Rodrigues, 37, empreende há nove anos no ramo de marmitas fit congeladas (Foto: Arquivo Pessoal)

Na avaliação de Tiago, “futuramente, mais pessoas devem continuar buscando isso, já que ajuda na prevenção de várias doenças, melhora a qualidade de vida e aumenta a longevidade. Como tendência, é normal que aumente a quantidade de empresas para satisfazer a demanda do mercado. Hoje em dia, a concorrência é muito maior que em 2015, mas a demanda do mercado também cresceu”, pontua o empreendedor, que tem como maioria da clientela (70%) formada por mulheres entre 25 e 40 anos de idade.

Economia de tempo

A médica Fabricia Tuma, de 38 anos, aderiu ao consumo de marmitas fitness há alguns meses. Ela e o marido possuem uma rotina atarefada, dividindo-se entre o trabalho e o cuidado do filho de quatro anos, e optaram pela praticidade para manter uma alimentação saudável. “Atualmente, a gente gasta entre R$ 80 e R$ 100 por semana, porque depende da quantidade que a gente vai pedir. Não é fixo, cinco vezes por semana, é de acordo com a necessidade e com o cardápio”, explica Fabricia.

Clientes de Mariana e Camila, a médica prefere as marmitas low carb e vegetariana, enquanto o marido consome a do tipo maromba. “Em relação ao ganho de saúde, já perdemos um pouco de peso, mas o principal benefício é comer um alimento saudável, bem preparado e, ao mesmo tempo, saboroso”, afirma Fabricia. Do ponto de vista econômico, a consumidora pondera: “Se uma pessoa tem tempo e consegue cozinhar a própria comida em grande quantidade, acredito que sai um pouco mais barato. Como eu sou mãe e não tenho uma funcionária fixa, tem dias que eu não tenho condições de parar, porque o filho está doente, tem uma coisa pra resolver na rua. Então, pra mim, vai ser mais uma economia de tempo do que de dinheiro em si”, finaliza.