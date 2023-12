Com sete anos, menino 'prodígio' na alta costura veste celebridades e viraliza na internet

O pequeno Max Alexander, de apenas sete anos, já é um fenômeno do mundo da moda. Considerado um "menino prodígio", ele começou a demonstrar interesse pela costura quando tinha apenas quatro anos e, desde então, começou a criar peças únicas, já tendo promovido seus próprios desfiles. Max tem ganhado repercussão internacional e já chegou a produzir um casaco para a atriz Sharon Stone.

Filho de pai canadense e mãe americana, a criança que nasceu em 2016 descobriu muito cedo sua vocação: costureiro. O menino já tem a sua própria grife, afirma que conta com clientes em pelo menos seis países – incluindo o Brasil –, veste celebridades e se tornou um fenômeno nas redes sociais, em que já soma mais de dois milhões de seguidores, além de mais de 11 milhões de curtidas e um alto número de espectadores em seus vídeos.

Max vive no sul da Califórnia com os pais, o irmão mais novo e a irmã mais velha, e frequenta a escola normalmente, cursando a primeira série. Hoje, ele é representado por uma agência de talentos americana, que administra sua carreira. Os pais afirmam que, aos sete anos, "ele está economizando para comprar seu primeiro apartamento em Nova York", e acrescentam: "seu interesse por design, costura e alta costura parece crescer à medida que ele também cresce".

Influência

Artista, a mãe de Max conta que resolveu colocá-lo na pré-escola com foco em artes Little Dolphins by the Sea, em Santa Monica, na Califórnia, quando ele ainda era muito pequeno. Nesse período, ele teria se sentido "fortemente influenciado" pelos trabalhos de Vincent Van Gogh, Yayoi Kusama, Frida Kahlo e Alexander Calder.

O pequeno chegou a anunciar à mãe que já se sentia um dress maker, como se fosse algo de outras vidas. A mulher conta que, encorajado por ela, Max começou a desenhar, drapear e costurar tecidos, até que lançou a sua própria marca: a Couture To The Max.

"Seus primeiros desenhos, antes de aprender a costurar, eram feitos de fitas, filme plástico e restos de material, presos com nós e fita adesiva. Depois de aprender a costurar, seu trabalho progrediu rapidamente para o estilo mais refinado", contam os pais na biografia do menino em seu site.

Sem Max saber, seu bisavô trabalhou como cortador de tecidos no Canadá na década de 1930. Seu avô paterno também foi dono de uma empresa de vestidos nas décadas de 1970 e 1980, que incluía mais de 35 lojas em Montreal. E sua avó materna e sua bisavó eram costureiras talentosas.

Sucesso

Com cinco anos, Max já tinha aulas de costura, e sua primeira coleção foi concluída nesse período, no verão de 2021. Mesmo na pandemia, seu primeiro desfile atraiu uma centena de pessoas em Los Angeles, com visual californiano de estampas tropicais e de selva combinadas com enfeites de alta costura e impressionou o público, lhe rendendo até patrocinadores.

Os responsáveis por Max também afirmam que, desde 2021, ele desenvolveu trabalhos "para uma clientela global", incluindo vestidos para clientes na França, México, Brasil, Alemanha, Canadá e nos EUA; fez ainda encomendas para celebridades como Sharon Stone e Lola Andreoni.