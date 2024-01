Carreta pega fogo no bairro do Tenoné

Uma carreta baú pegou fogo na manhã desta quinta-feira (11), na avenida Augusto Montenegro, sentindo Entrocamento, no bairro do Tenoné, em Belém. As autoridades disseram à redação integrada de O Liberal que ninguém se feriu. Não há uma informação oficial sobre o que poderia ter ocasionado as chamas.

Pelas redes sociais, moradores de um residencial próximo ao local do incidente compartilharam imagens que revelaram a dimensão das chamas e da fumaça preta vinda do automóvel. O episódio, segundo os internautas, não prejudicou o trânsito na área. “Teve uma explosão agora. Só teve prejuízo na parte traseira (automóvel)”, disse um homem em uma filmagem que circulou na internet.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada ao caso. Em nota, o CBMPA informou à reportagem que o incêndio foi rapidamente controlado. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que foram acionados na madrugada desta quinta-feira (11) para combater as chamas em uma carreta baú na Avenida Augusto Montenegro. O incêndio foi rapidamente controlado e não houve feridos”, comunicou.