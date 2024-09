VÍDEO: Caixão cai de carro funerário e cadáver é exposto no meio da avenida

Uma cena inusitada e chocante ocorreu na tarde desta segunda-feira (9) na principal avenida de Osasco, em São Paulo. Um caixão com um corpo caiu do carro funerário, expondo o cadáver no meio da via movimentada e gerando um engarrafamento no trânsito.

Testemunhas, chocadas com a situação, começaram a filmar com seus celulares o caixão, que estava sem tampa, com o cadáver visível dentro dele. As imagens mostram o caixão parado no meio da avenida, cercado por arranjos florais vermelhos e brancos. O trânsito foi afetado pela situação, com motoristas e motociclistas interrompendo seus trajetos para observar e registrar o ocorrido. No entanto, a avenida não chegou a ser interditada.

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, é possível ver o carro funerário da Tempo Assistência Funeral tentando resolver a situação. O veículo é visto dando marcha à ré na avenida enquanto uma funcionária da funerária abre a parte traseira do carro e recoloca um caixão que estava no interior. Um segundo homem, aparentemente da mesma empresa, se junta à tarefa para ajudar a levantar o caixão que caiu na rua.

No vídeo, é possível ouvir os comentários de pessoas ao redor. Um homem reage dizendo: “Caiu o caixão! Caramba! Eu já vi em pegadinha, mas ao vivo é f*". A gravação termina em meio a motoristas buzinando seus carros por causa da cena e do trânsito bloqueado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)