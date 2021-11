Caixão cai de carro funerário no meio de rua no Guamá

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento da rua dos Mundurucus com a avenida José Bonifácio na manhã desta quarta-feira (3). Um caixão caiu do carro funerário no meio da rua, parando o trânsito no bairro do Guamá.

Segundo comerciantes da região, o caso foi por volta das 10h. Pessoas que passavam pelo local gritaram e outras pararam e filmaram a situação. Os funcionários da funerária rapidamente saíram do carro e recolheram o caixão que, ainda segundo os relatos, estava vazio. Veja:

O caso foi compartilhado nas redes sociais e muitos acharam a situação inusitada.

RELEMBRE OUTRO CASO

Um caso muito semelhante também aconteceu esse ano no interior do Pará. Em maio, as portas traseiras de um carro funerário abriram depois de o veículo passar por um declive na pista e o caixão caiu no meio da rua, em Santa Maria. A cena assustou quem passava pelo local e as testemunhas deram diferentes versões do caso: algumas confirmaram ter visto um corpo no caixão, enquanto outras garantem que ele estava vazio.