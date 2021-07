Caixão de criança é abandonado no meio da rua e assusta moradores

Moradores encontraram um caixão de criança jogado no canteiro da Avenida Günter Hans, em Campo Grande (MS), na manhã desta terça-feira (13). Entre os curiosos, o boato que corria era de que poderia se tratar de um feto morto. As informações são do portal Campo Grande News.

Com receio de se tratar de um corpo, ninguém se aproximou do objeto e a Guarda Civil Metropolitana foi acionada. A Polícia Civil também foi chamada e constatou que o caixão estava vazio. O caixão foi recolhido por uma empresa de serviço funerário.

O delegado da 6ª Delegacia de Polícia Civil, Gustavo Henriques, informou que o caixão estava novo e dentro foi encontrado apenas naftalina, produto que, normalmente, é usado para conservar o caixão.

Foi identificado um dano apenas na lateral do caixão, provavelmente por conta da queda. Henriques acredita que o caixão tenha caído de algum veículo e passou despercebido.

Por ser novo, o caixão estava fechado com as travas e por dentro em perfeito estado. "Não tem nenhum fato típico para ser investigado até o momento. Muito provavelmente foi um extravio, não tem material biológico", afirmou.

Para completar o mistério, nenhuma funerária comunicou o extravio.